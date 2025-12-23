宜蘭樂齡漫旅學習榮獲「特優」成果再獲肯定

宜蘭縣樂齡學習成果受到教育部肯定。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

教育部辦理一一四年全國樂齡學習政策訪視結果出爐，宜蘭縣再度榮獲「特優」等第，展現縣府長期深耕樂齡教育的亮眼成果。教育處代理處長陳金奇二十三日縣務會議中，將這份榮耀獻予代理縣長林茂盛，並與縣府團隊共同分享榮耀。

林茂盛代理縣長表示，「樂齡漫旅．學習宜蘭」不僅是一句口號，更是宜蘭推動樂齡教育的核心理念，期盼長者能在熟悉的山海景致與人文環境中，依循自己的節奏自在學習、豐富生活。宜蘭縣自九十七年設立樂齡學習中心以來，陸續推出多元且貼近生活的課程內容，包含繪畫創作與樂齡美展、祖孫共學、音樂輔療、「天才老爹」、在地思想起、生命記憶等文化主軸課程，讓長者在熟悉的土地上持續學習、展現活力，實踐「活到老、學到老」的精神。

林茂盛代理縣長也強調，未來縣府將持續精進樂齡學習服務，穩健經營各樂齡學習中心據點，優化高齡學習方案與資源整合，讓宜蘭成為長者安心生活、快樂學習、充滿希望的友善宜居城市。