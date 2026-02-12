宜蘭樹懶餐廳爭議 南投九九峰樂園團隊進駐照顧動物

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣九九峰動物樂園今天表示，派團隊進駐宜蘭縣樹懶餐廳照顧動物、運作管理，但非收購，盼透過暖心介入，化解大眾憂慮，更希望凝聚大眾愛心一起陪伴「萌寵們」走過風雨。

宜蘭縣三星鄉景點張美阿嬤農場與樹懶餐廳（萌寵農場）分家，先前發生爭議登上新聞版面。位於南投縣草屯鎮的九九峰動物樂園是鳥類主題園區，吸引許多遊客，業者也投入不少成本設立野生動物救護站，聘請獸醫師照顧園內動物，更與公部門合作救治野生動物。

九九峰動物樂園今天表示，無論外界紛擾如何，動物生命與健康永遠是唯一、優先考量，基於對生命疼惜與人道關懷，九九峰動物樂園伸出援手，在過渡期間提供專業醫療與全方位照護支持，確保這些無辜動物擁有一處安穩、無憂的家，讓愛與照護不中斷。

九九峰動物樂園表示，將派獸醫團隊為場內動物全面體檢，確保營養與醫療獲即時補給；為不讓動物因人員變動而恐懼，承諾全力保障原有第一線照養員工作權益，留任最熟悉動物習性原班人馬，並由九九峰樂園提供進階專業培訓；提升環境品質，回歸愛護動物初衷。

九九峰樂園表示，萌寵農場主動接洽，他們考慮很久，董事長游家富擔心一旦土地賣給建商，園內動物恐流離失所，因此決定接手運作、照顧動物，不涉及動產、不動產交易買賣，目前雙方未定合作期限；萌寵農場不表示意見，僅說由九九峰動物樂園說明。（編輯：陳仁華）1150212