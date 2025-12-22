宜蘭檢警攜手甜心媽媽唱跳反詐

宜蘭檢警攜手社區律動班，打詐宣傳會熱鬧登場，頒發年度防阻詐騙有功人員獎項，展現齊力打詐決心。（圖：宜蘭警方提供）

宜蘭縣政府警察局昨（廿二）日舉辦一一四年十二月份「打詐儀錶板」宣傳會，面對詐騙手法不斷更新，警方除強化科技偵查與跨單位合作外，更導入「社區力量」參與防詐宣導，期盼以更貼近民眾生活的方式提升識詐能力。此次宣傳會更頒發年度防阻詐騙有功人員獎項，鼓勵轄內金融機構、超商及第一線員警，積極投入各項防阻詐騙工作，展現齊力打詐決心。

因應近期詐欺財損較高之族群及手法，仍是以針對五十歲以上人士之假投資詐騙，為加強宣導及拉近宣導距離、讓防詐資訊更貼近生活，此次特別邀請蘇澳鎮蘇西社區律動班「蘇西甜心姐妹」參與宣導活動，這群樂齡媽媽們以「歌舞劇」方式創意演出反詐情境劇。以輕鬆幽默的方式，重現「假愛情交友投資詐財」等常見詐騙手法，搭配朗朗上口的歌曲與肢體律動，現場歡笑不斷，也讓與會者更深刻體會詐騙集團的套路與話術，打造最接地氣的防詐演出，獲得滿堂彩。

宜蘭縣警察局長劉炯炫特別提醒：近來假網拍詐騙案激增，民眾多透過社群網站上的交易平臺進行聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣+等平臺賣場進行交易，交易期間，假賣家會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送上述賣場的假客服網址或LINE帳號；接著假冒賣場之平臺客服會以【未開通金流服務】、【未簽署託運條款】、【未完成實名制認證】、【未簽署誠信交易】或其他理由，要求被害人配合後續【網路銀行轉帳】進行驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙。劉炯炫局長再次提醒大家，遇有疑似詐騙情形，請立即撥打反詐騙專線「165」或「110」查證，多一分警覺，少一分損失。

根據165「打詐儀錶板」統計，宜蘭縣今年每月平均受理數為二四七件、財損金額為一億一五○五點八萬元，與去年一一三年八至十二月每月平均三二二件、財損金額一億九三五九點一萬元相比，分別減少受理數七十五件及財損金額七八五三點三萬元，減少幅度分別為百分之廿三點三及百分之四十點六；另就今年上半年及下半年比較分析，上半年每月平均受理數二五四件、財損數一億二九一一萬元，下半年月平均受理數二三八件、財損數九八一八萬元，相關數據亦呈逐降趨勢，顯示宜蘭檢警全力執行打詐工作獲得成效。