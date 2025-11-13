宜蘭武淵國小一度淹水100公分 博愛幼兒園損失近百萬

生活中心／綜合報導

宜蘭累積雨量破千，冬山武淵國小一度淹水100公分，一樓的校舍、桌椅幾乎全泡湯，老師清了一整天，好不容易，打掃出幾間教室可以上課，博愛幼兒園也損失慘重，周二大雨，水淹到大腿這麼高，園長很心痛，經營10幾年的成果，一夜之間全泡湯，損失近百萬。

學生上課的桌子、椅子，全泡湯，只能搬出教室晾乾，濕透的書本、紙類，更是丟滿校門口。冬山鄉武淵國小校長莊仲庭：「昨天淹水的高度，真的喔，哇那就整個都泡了，是。」宜蘭武淵國小，一度淹水達100公分，一樓教室全遭殃，到現在還能看到淹水痕跡，連學生午睡的棉被也泡水。家長：「拿這個他的棉被，怕說其實都已經濕掉了，要拿回去洗。」冬山鄉武淵國小校長莊仲庭：「我們昨天大概，從早上6點多開始整理，到昨天的晚上大概67點，那我們已經先將今天要上課的教室，先行整理出來，能夠讓孩子今天正常的上課。」

宜蘭武淵國小一樓校舍、桌椅全泡湯 博愛幼兒園慘淹損失近百萬

冬山大淹水，當地武淵國小課本、圖書全泡湯（圖／民視新聞）

蘇澳博愛幼兒園園長秦靜慧：「其實下面的部分全部都要淘汰掉。」鏡頭來到博愛幼兒園，書櫃下面兩層全都溼答答，收集好久的圖書只能忍痛丟掉，地面也嚴重隆起、斷成好幾塊，這麼嚴重全是因為。蘇澳博愛幼兒園園長秦靜慧：「有沒有。」透過監視畫面，回顧周二晚間，大雨不斷湧入幼兒園，廣場瞬間變小河。教室也越淹越高，不到幾分鐘，水就快淹過桌子，連櫃子也被水捲下來，光看就怵目驚心，損失逼近100萬。

蘇澳博愛幼兒園園長秦靜慧粗估損失近百萬（圖／民視新聞）

蘇澳博愛幼兒園園長秦靜慧：「我覺得十幾年的經營這個學校，把孩子的翻轉教育變成學習區，比較心痛的部分就是，我們經營累月的這些教材教育，一夜之上之內就沒有了，所以這個是比較心痛的部分，預估的話應該是100萬以內，應該是差不多。」真的好心痛，10幾年經營，一夜之間全泡湯，只能咬緊牙關、重新再來。

