宜蘭歪仔歪橋附近深夜大停電 男涉酒後開車撞壞電箱惹禍

長期統治中國車市的特斯拉Model Y，終於在2025年踢到了鐵板。根據2026年初發布的年度銷售報告，蟬聯兩年銷量冠軍的Model Y正式跌下神壇，而奪走王座的並非另一款豪華SUV，竟是一部起售價僅6.58萬人民幣（約台幣29.8萬元）的平價純電小車。不僅宣告了預算導向消費的全面回歸，也寫下了中國汽車市場結構轉型的重要一頁。銀河星願奪下2025年中國汽車銷售冠軍，以驚人的465,775輛年度掛牌數，強勢終結了Model Y的統治。這位新晉的銷量霸主正是吉利汽車旗下的銀河「星願」（海外市場稱為Geely EX2）。這款純電掀背小車在2025年以驚人的465,775輛年度掛牌數，強勢終結了Model Y的統治。緊隨其後的是五菱宏光Mini EV，而Model Y則滑落至第三名。這種銷售排名的劇烈震盪，反映出在競爭近乎慘烈的中國市場中，消費者對於「高性價比」的追求已達到前所未有的高度。 車長4,135mm的銀河星願之所以能快速竄紅，關鍵在於它成功填補了「廉價車」與「高階電動車」之間的真空地帶。相較於早期的微型電車，星願提供了更接近主流掀背車的空間與質感，並搭載了吉利最新的Flyme Aut

Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 6 則留言