宜蘭毒犯保外就醫失聯爆治安疑慮 汽車代步拒返監全力追緝終落網

宜蘭受刑人保外就醫失聯警方緊急追捕已落網。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭地區近日傳出一起引發社會關注的司法事件，1名因毒品案件入獄的黃姓受刑人，先前因罹患癌症獲准保外就醫，卻在保外期間違反相關規定，最終導致保外就醫資格遭到廢止，卻未依期限返監執行刑期，一度行蹤不明，引發外界對公共安全的疑慮。

根據矯正署說明，35歲的黃姓受刑人因涉犯毒品罪，判刑1年，入監服刑約六個月後，於114年10月7日以罹癌為由，申請並獲准保外就醫，然而在保外醫治期間，黃男未遵守應遵行事項，相關單位依程序陳報矯正署後，於115年1月5日正式廢止其保外就醫資格，並以書面公文及科技設備通知黃男，須於1月8日前往宜蘭地檢署報到返監執行剩餘刑期。

廣告 廣告

然而，黃姓受刑人並未依規定時間現身，返監期限屆滿後仍未報到，行蹤成謎，矯正署隨即於同日通報警政署協助查緝，並於隔日函請宜蘭地檢署依權責處理，全力展開追緝行動。知情人士指出，黃男過去曾有明顯攻擊行為，且此次失聯期間疑似以汽車作為代步工具，行動力強，增加追捕難度，也讓治安風險備受關注。

矯正署強調，無論原刑期長短或已服刑多久，只要依法仍須執行完畢，就必須返監服刑。所幸在相關單位密切合作、全面追緝下，黃姓受刑人最終已被逮捕到案，結束這起引發爭議的逃逸事件，後續將依法執行剩餘刑期，並釐清相關責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全台瘋傳《花木蘭》中獎密碼？播這首竟能中獎 全家超商也跟進

台北人氣麻辣鍋店熄燈！歇業原因曝 在地人不捨：沙漠唯一的綠洲

惡騙宰農民2／吸血式PUA榨乾花蓮「柚二代」 他家產被奪打4份工養小孩