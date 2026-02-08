宜蘭民宅大火、烈焰狂竄！身障者受困OHCA送醫 鄰居：聽見爆炸聲響

記者林盈君／宜蘭報導

今（8日）晚間8時許，宜蘭市延平路一處民宅發生火警，由於火勢延燒迅速，並傳出有人受困，消防局獲報後，立即派遣人車前往救援。現場火勢猛烈，連鐵捲門都燒紅，附近有居民表示，疑似聽到砰砰的爆炸聲響。

宜蘭市延平路一處民宅發生火警。（圖／翻攝畫面）

消防員於現場佈水線灌救，將火勢控制住，隨即派員進入搜救，於1樓處發現一名身障者，疑因行動不便、逃生困難，發現時已無生命跡象，緊急送醫搶救中。而另一名受困者輕傷，所幸意識清楚，送醫救治。目前警消正全力搜救中。

宜蘭市延平路一處民宅發生火警。（圖／翻攝畫面）

宜蘭市延平路一處民宅發生火警。（圖／翻攝畫面）

