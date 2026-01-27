宜蘭民宿違法經營18房間 遭罰百萬並勒令停業

民宿周邊都是遊客放完鞭炮後留下來的垃圾，宜蘭的民宿時常發生半夜唱歌、放鞭炮等擾民問題，如何有效管理成了問題，尤其沒有取得合法登記的旅宿氾濫，更引發合法旅宿業不滿。

宜蘭縣政府工商旅遊處長李東儒說明，「去年的7月我們有發現在五結鄉的一家民宿，他的違法經營的房間間數超過15間、達到了18間，所以我們在去年的12月也開出全縣第一張最高額度100萬的罰單。」

由於《發展觀光條例》去年4月修正上路，大幅提升非法旅宿業的裁罰金額至最高100萬元。縣政府近期針對五結鄉一家非法旅宿開出縣內首張百萬元罰單並勒令停業，因為該民宿違法經營18間客房卻未領取民宿登記證，但當事業者已提出訴願。

根據縣政府統計，宜蘭縣近年非法旅宿開罰數量和金額逐年增加，尤其2023年增加稽查人力後，整年度裁罰金額首度破千萬元；去年因下半年裁罰金額上限提高，裁罰件數和總金額再度突破新高，來到169件、1230萬元。

中華民國民宿協會理事陳勝樂認為，「覺得比較期待的是政府能非法要取締，當然最正向的是能夠輔導啦。」

宜蘭縣旅館同業公會理事長王文新指出，「所以說其實我們隱藏性的、沒牌的，對於我們外縣市的或者全世界各地的旅客，是有不安全感。」

縣內合法旅宿業者，對於縣府重罰多樂觀其成，希望能有效減少縣內非法旅宿數量，才能讓遊客玩得更安心；縣政府呼籲，縣內所有的旅宿業者應熟知並確實遵守修正後的法規，並自行檢視營運是否合法，切勿以身試法。