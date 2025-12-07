宜蘭民眾爭取房屋稅籍正名 陳金麟協請立委服務處出面協調

前縣議員陳金麟為唐姓民眾承購榮服處代管遺產，至國民黨宜蘭縣黨部「吳宗憲立委服務處」請求協處，服務處主任蕭丞佐律師允諾近期邀集退輔會等相關單位舉開協調會，陳金麟對蕭律師親切服務態度及處事積極效率感佩。（陳金麟提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

唐姓民眾為了其已經居住二十多年的房屋稅籍名稱，竟尚屬退輔會宜蘭榮服處代管之遺產，為求名符其實，前往前縣議員陳金麟與縣議員陳鴻禧聯合服務處請求處理。由於事涉退輔會權責，經陳金麟至設於國民黨宜蘭縣黨部「吳宗憲立委服務處」請求協處，受到服務處主任蕭丞佐律師親切接待，並允諾近期立即邀集退輔會等相關單位舉開協調會，就其親切服務態度及處事積極效率，令陳金麟感佩。

陳金麟說，唐姓民眾因其現所居住二十多年之房屋，一直未辦保存登記，係受贈與於一位賈姓老榮民（即其父三十年之同袍），並經他耗資一百多萬元重建，惟當時不諳法令，未辦房屋稅籍姓名變更（因無建物所有權），最近才發現該房屋稅籍尚是已故二十八年的賈姓老榮民名下，且由退輔會宜蘭榮民服務處為其遺產管理人。為了名符其實，乃至服務處請請求協處。

陳金麟表示，本件解決方案，必需要向遺產管理人（退輔會宜蘭榮民服務處）承購其所代管之賈姓榮民之原有房屋稅籍。由於事涉中央退輔會，乃前往立委吳宗憲宜蘭縣服務處請求協調處理。

陳金麟說，他處理為民服務案件，雖然首次至立委吳宗憲服務處，也未能親自會晤吳宗憲委員，但對其服務處主任蕭丞佐律師親切熱誠接待及迅速能瞭解請託事宜，並立即作妥適安排協處，深表感佩！