宜蘭民進黨力拼大勝選 林國漳偕公職參選人拍攝拜年廣告

記者林坤瑋／宜蘭報導

為迎接嶄新一年、向鄉親傳遞祝福與決心，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳與縣黨部主委邱嘉進，十二日偕同全體鄉鎮市長、縣議員參選人齊聚拍攝新年拜年廣告，展現宜蘭民進黨大團結的氣勢，宣示二０二六年選戰「團結向前、全力拚勝選」的共同目標。

林國漳表示，新的一年，宜蘭正站在關鍵的轉捩點，面對產業升級、交通建設、社會照顧與世代傳承等重要課題，更需要一個團結、穩健、願意為地方打拚的執政團隊。他強調，這次與所有公職參選人一同入鏡，不只是拜年祝福，更是向鄉親承諾，民進黨會以整體戰力迎接挑戰，為宜蘭打造更好的未來。

尤其在教育與孩子照顧政策，林國漳說，「吃飯讀冊免錢」政策將會延續，但也將同步精進執行品質，改善部分學校餐點保溫與運送不足、影響學生用餐意願與增加廚餘處理的問題，未來將升級相關設備，確保孩子能吃到熱騰騰、安心的營養午餐，並結合食農教育，優先選用在地、有機與可溯源食材，讓孩子在每天的一餐中，吃出健康，也學會認識宜蘭的土地與農業。

邱嘉進指出，二０二六年是宜蘭關鍵的一役，十二日拍攝現場氣氛熱絡，參選人們齊聲向鄉親祝賀新年，象徵民進黨在宜蘭不分層級、攜手合作的精神，民進黨將持續傾聽民意、提出具體願景，爭取縣政與地方治理的全面勝利，讓宜蘭穩健向前、持續進步，唯有團結一致、貼近民意，才能回應地方期待，讓政策真正落實到基層。