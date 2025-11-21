宜蘭水災商家與住宅公設無補助 縣府擬向中央爭取修法放寬

早餐店裡的牆壁上，還是可以看到淹水時留下來的水痕，店家損失共3台冰箱。

裱框行裡的木框幾乎都泡過水，店家損失慘重，但這些在宜蘭1111水災受害的商家，依現行的補助方案，完全領不到災損補助。

羅東、冬山和五結市區，不少集合式住宅淹水時，地下室、電梯等公共設施也都損壞，同樣無法申請補助，地方怨言不斷。

羅東鎮民代表李錫欽提到，「一樣是羅東鎮民，有淹水的地方有補助，我們這個商家怎麼會沒有補助。」

蘇澳鎮民陳先生表示，「我們是覺得說，應該像車輛部分的毀損，因為水災也是應該有一些補償。」

廣告 廣告

可以申請補助的受災戶，有人則在淹水期間，因為人不在家中，來不及救援，一次損失了3台車輛，直言現有的補助金額根本杯水車薪，希望能爭取更多。至於煙波飯店受災的住客，今也打算出面，質疑飯店水閘門等防災設備、以及災時的臨場應變，例如沙包堆置方式等都有重大缺失。

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡說明，「我們適當的時候會跟中央反應，如果中央母法修好了以後，當然我們地方一定會配合。」

針對集合式住宅、商家領不到補助的部分，縣政府表示，會向中央反應，看能否透過修法解決；煙波飯店水閘門等防洪設施，經查沒有違法問題。

飯店則表示，依法規，每月均有進行消防及防災演練，設備亦定期完成檢查，從未輕忽颱風警報或任何防災應變，沙包堆法沒有錯誤，水災時相關閘門也未失靈。

更多公視新聞網報導

蘇澳淹水猶如15年前梅姬颱風 宜蘭籲中央速核定分洪道經費

高流點燈每月平均電費180萬元 民代要求預算應審慎運用

台東市區昨晚無預警停電 10分鐘後復電店家營業仍受影響

