宜蘭水災救助金最高10萬元 遭指淹水高度、財損難舉證

不少民眾19日一早就到臨時窗口前要申請補助，鳳凰颱風重創宜蘭，當地多處大淹水，地方補助一萬協助災民復原，如今中央也加碼分3級救助，最高可領10萬元。

宜蘭居民說：「好，這樣好，我們整個家都淹水了，我們樓下都淹到了。」

宜蘭居民表示，「機車都脫逃不了，住家裡面一樓物品損失都差不多，我看損失最少60到70萬。」

依照住戶淹水高度、有無財務損失定出救助金額，像是最高的10萬元必須符合水淹100公分以上，同時有財損狀況，經地方政府與或鄉鎮市公所做核實認定。

廣告 廣告

宜蘭居民：「那個發票應該都是淹了，怎麼可能會留著？怎麼說財損證明？」

宜蘭居民：「一層多高就是多高，我家就已經淹到2樓了，叫我找竹子，我就沒竹子，不然用掃把量是要怎麼量？」

淹水高度怎麼判斷？財損如何認定？不只居民無奈，相關的勘查工作也讓第一線人員為難。

蘇澳鎮長李明哲指出，「他們在外面都有碰到一些就是認定上的問題，民眾因為要讓家裡恢復，其實都已經整理過，甚至有些裝潢都已經拆掉。」

水災尤其嚴重的蘇澳鎮鎮長表示，地方與中央的各項補助依舊無法彌補災民損失，喊話能擴大救助金額，讓災民獲得更好照顧。