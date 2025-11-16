宜蘭永春里土石流「胸口深」！ 國軍、啟德連4天搶救
鳳凰颱風帶來暴雨重創蘇澳永春里，野溪暴漲在11日上午引發土石流，居民家園被土石推入、堆至半層樓高。國軍與啟德機械起重工程團隊投入搶救至今已是第4天，外圍土石今（16日）大致清理完成，整體作業預計明日能告一段落。
永春里當天被列入紅色警戒區後，里長張盛國隨即啟動撤離，高齡住戶多、部分由外籍看護照顧，逐一通知並留下連絡方式；不久後豪雨急降，一名外勞慌張來電大喊「淹水了！」救難隊抵達時，溪水已淹到胸部，兩名90多歲與80多歲臥病長者緊急被救出，目前均已送至蘇澳榮總靜養。
張盛國說，這場土石流造成至少十戶受災，家門前轎車整輛遭泥流掩埋，國軍自13日起每日派遣數十名兵力清理，啟德團隊也以怪手、小山貓全力支援。由於土石量龐大，雙方日夜清理依舊進度吃緊，今日清至屋外後，國軍弟兄也開始協助住戶整理室內汙泥。
張盛國感謝啟德團隊「吃住全自理、默默做善事」，未增加地方負擔，讓他直呼「真的很感謝」。後續補助及協助措施，他將與公所、縣府持續討論。啟德團隊預計明日續留協助，目標在明晚前完成全部清理作業，盼受災居民能儘早恢復日常生活。
