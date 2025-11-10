宜蘭永鎮沙灘男子前晚落海今續搜救 鳳凰颱風來襲添難度

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉永鎮沙灘8日晚間落海失蹤男子，經過2天搜尋仍無所獲，也沒有家屬報案協尋，宜蘭縣消防局今天(10日)上午6點派出7人，協助海巡署第一巡防區指揮部持續搜救，由於鳳凰颱風來襲，宜蘭外海風浪加大，增加搜救工作困難度。

8日晚間9點多，一名吳先生在壯圍鄉永鎮沙灘與友人飲酒時，聽到男子呼救聲後上前察看，發現有男子落海，他大步向前試圖營救未果，被海水嗆到送醫，所幸沒有大礙。

案發後，海巡署第一巡防區指揮部會同宜蘭縣消防局、宜蘭縣警局擴大搜尋，至今沒有找到人，事發當下天色昏暗，吳先生看不清對方容貌，現場也沒有落海者遺留的物品及車輛，目前身分成謎，是否到此捕鰻苗發生意外尚待調查。

