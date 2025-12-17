宜蘭泡湯秘境芃芃野溪溫泉被剷平 怪手司機還與遊客起爭執

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣知名泡湯秘境大同鄉芃芃野溪溫泉，昨晚被怪手剷平，現場發生怪手司機與遊客起爭執，驚動警方到場排解，消息傳出後在網路炸鍋，玩家大嘆「沒戲唱了」。

網友昨晚在「台灣溫泉探勘網」貼文說，「沒戲唱了，不要白跑了，村長生氣氣，填掉了，芃芃因觀光客太多影響到水利工程進度」，附上怪手挖掉芃芃野溪溫泉畫面。網友留言回應，「可能是今天卡啦ok唱的太難聽了」、「被一堆不自愛的毀了」、「工程車在工作、遊客也白目不相讓一下」。

據了解，昨晚有遊客到芃芃野溪溫泉泡湯，見到怪手填平溫泉露頭，與怪手司機起爭執，氣氛劍拔弩張，警方獲報到場居中協調才化解糾紛，不過，芃芃野溪露頭已被剷平無法泡湯。

大同鄉英士村呂姓村長今天(17日)受訪時指出，農業部農村水保署目前在芃芃溪施作護岸工程，11月底在入口處設立公告，非工程相關人員及車輛禁止進入，但仍有遊客開車進去泡湯，昨晚因施工需求出動怪手改變河道，並非蓄意剷平。

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒說，大同鄉芃芃溪是中央管河川上游野溪，農村水保署在此施作的護岸工程在本月開工，工期約半年，基於安全考量，呼籲遊客暫時不要前往，至於怪手剷平溫泉露頭是否違反溫泉法，還要進一步了解，縣府後續會出面整合做好整體規劃。

