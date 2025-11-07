宜蘭海岸線遍布漂流木 恐影響鰻苗季漁民作業

來到宜蘭海岸線，發現沙灘上佈滿漂流木和垃圾，這些都是前陣子颱風加東北季風共伴效應的豪雨影響，河川將山區大量漂流木和垃圾帶到河口沙灘上。

怪手不斷清運，因為11月進入捕鰻苗的季節，許多漁民在海灘上架設蒙古包，深夜就會下海撈鰻苗。但漁民抱怨，這些海岸漂流木和垃圾嚴重影響作業，除了深夜視線不佳導致下海時會被絆倒，漁網也可能被割破。

曾姓漁民說道，「下海偶爾會卡到網子。」

林姓漁民也說：「不方便，出入會跌倒，晚上漂流木這麼多，有時候踢到會跌倒。」

下週恐有颱風會影響氣候，縣政府目前還在進行清除作業，預估還要一週才能清完，讓部分漁民憂心忡忡。

壯圍鄉長沈清山表示，「希望說在10天內可以做一個適度的清理，在捕鰻苗期讓我們鄉親可以順利捕鰻苗。」

宜蘭縣政府樹藝景觀所長林芳民回應，「大概一些重點地點的部分，我們會盡快把它處理完成，還給海岸一個乾淨的環境。」

縣政府表示，31日就已進場整理海岸，已將重點區域先清理完成，會盡速作業，盼盡快將海岸清除乾淨，以利漁民作業。