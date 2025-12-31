宜蘭消費滿額抽 汽車最大獎

宜蘭縣從1月1日至5月11日推出「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」，最大獎是汽車1輛，盼能刺激買氣，帶動購物人潮。（李忠一攝）

為延續普發1萬元及「暢遊宜蘭抽好禮」所帶來的觀光效益，宜蘭縣從今年1月1日至5月11日推出「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」，在指定店家消費購物最低200元以上、累積消費滿1000元，即可獲得1次抽獎機會，最大獎是汽車1輛，盼能刺激買氣，帶動購物人潮。

宜蘭縣工商旅遊處表示，民國114年宜蘭縣推出「暢遊宜蘭抽好禮」，帶來觀光效益，也活絡宜蘭在地食、宿、遊、購等面向消費市場，為提升縣內觀光人潮，鼓勵民眾到宜蘭消費，因此加碼推出抽好禮2.0。

工旅處指出，從1月1日起至5月11日，民眾只要到宜蘭縣內合法旅宿業者、觀光工廠、休閒農場等3000多家指定業者消費，消費金額最低200元以上，取得發票或購物證明後，在活動官網完成登錄，滿1000元即可參與抽獎，不同張次的發票，消費金額可合併計算。

活動最大獎為Mazda CX-3汽車1輛，還有電動機車、智慧型手機等多樣獎項，工旅處說，民眾可以在暢遊宜蘭的同時、買好物、吃好料、抽大獎，一次享受三重樂趣。

工旅處表示，「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」活動期間搭配多場快閃活動，包括宜蘭市跨年晚會、冬山舊河港燈節等，推出限定快閃活動主題拍貼機「喀擦！暢遊宜蘭好好玩」，增加觀光氛圍與城市亮點。

抽獎活動最後登錄發票或消費購物證明日期為5月10日，上網登錄開始時間為1月20日上午8時，登錄截止時間為5月11日晚間11時59分止，預計3月、5月公開抽獎。