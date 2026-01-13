宜蘭消防員孫國展、義消劉進來 獲鳳凰獎

消防員孫國展、義消劉進來獲鳳凰獎殊榮，為宜蘭消防體系再添光彩。（宜蘭縣消防局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

象徵消防最高榮譽的「鳳凰獎」全國消防、義消楷模十三日１１９消防節頒獎典禮上由總統親自接見並頒獎表揚，宜蘭縣員山義消分隊長劉進來榮獲義消楷模、三星消防分隊隊員孫國展榮獲消防楷模。

目前擔任員山義消分隊長的劉進來，從小到大對員山有著深厚的感情，二十五歲時自發性加入距離住家一公里遠的員山義消分隊，慢慢點燃了想要幫助社會還有守護家鄉的心，在父母及妻子支持下無後顧之憂地從事義消工作。他著手設計了水帶清洗架，不只提供了清洗水帶上的便利，也因此延長了水帶使用壽命；民國九十七年更手工製作兩扇破壞門，提供宜蘭縣各分隊之消防兄弟訓練使用，擬真了住宅火災搶救情境。在許多救災現場劉進來分隊長更是極力發揮犧牲奉獻精神，用心努力地完成每次救援行動。

三星消防分隊隊員孫國展，自壯圍分隊擔任替代役起踏入消防，將近二十年的消防歲月中，經歷過山崩、火警、車禍、甚至生命僅存一線的緊急救護，他曾在多加神山跋涉六點五小時，只為將骨折的登山客背下山；也曾在夜半時分，於土石流掩覆的台七線開闢安全的道路，一路走來持續進修考取十多張專業證照，更參與特種搜救隊後勤組，於多次大型演習與防災動員中擔任要角。