宜蘭消防車「救完火返隊突自燃」 同僚急拉水線灌救

宜蘭三星消防車救災返隊途中突自燃冒出黑煙，同僚即時灌救，未造成人員傷亡。（圖／翻攝自宜蘭知識＋）

宜蘭縣三星鄉6日上午發生一起消防車自燃事故，隸屬三星消防分隊的一輛水箱消防車，結束雜草火警任務返隊途中，車頭突然竄出火舌並冒出濃煙，隨即起火燃燒，所幸後方同行的同僚即時發現並展開灌救，未造成人員傷亡。

上午10時許，編號「三星12」的水箱消防車行經三星鄉上將路一段與日興二路口時，車頭突然冒出大量黑煙並起火燃燒，火勢一度猛烈，駕駛立即停車應變。緊隨其後的「三星11」消防車隊員迅速下車拉設水線進行灌救與降溫，火勢很快受到控制，未延燒周邊民宅，也未造成消防人員受傷。

三星消防分隊表示，起火車輛車齡約13年，依現行規定，消防車在正常使用狀況下服役年限約為15年，該車仍在法定服役期限內。初步研判，起火原因疑與車頭機件異常有關，確切的機械故障細節，仍需交由專業鑑識人員與原廠技師進一步釐清。

宜蘭縣政府對此高度重視，並指出目前縣內尚有一輛同型號水箱消防車配置於壯圍分隊，已指示該車即刻暫停使用，以確保第一線消防人員出勤安全。

