宜蘭淨零永續 縣府率先碳盤查示範通過ISO國際查證再添11村里獲低碳認證

宜蘭淨零永續，縣府率先碳盤查示範通過ISO國際查證再添十一村里獲低碳認證，縣政府縣務會議，代理縣長林茂盛親自頒發獎狀與紅榜，感謝各村里社區長期在低碳行動上的付出與努力。低碳社區大合照。（記者董秀雲攝）

面對氣候變遷挑戰，宜蘭縣政府積極落實淨零轉型，今年一一四年由縣府行政大樓率先示範，完成溫室氣體盤查並取得國際認證，展現公部門減碳決心；同時，由下而上推動社區落實淨零綠生活，一一四年更榮獲環境部「低碳永續家園評等認證」一銀十銅之佳績。縣政府縣務會議由代理縣長林茂盛今(十六)日親自頒發獎狀與紅榜，感謝各村里社區長期在低碳行動上的付出與努力。縣府秘書處長曾成陽與縣環保局長許嘉琦獻證。

代理縣長林茂盛表示，為達成二O五O年淨零碳排目標，縣府率先以身作則，今年度針對行政大樓執行溫室氣體盤查，成功取得國際公認第三方查證機構TÜVRh德國萊茵ISO14064-1國際查驗聲明書。盤查結果顯示，一一三年度宜蘭縣政府行政大樓溫室氣體總排放量為一一五八公噸CO2e，透過科學化數據掌握排放熱點，縣府近年積極導入能源管理系統、汰換冰水主機與老舊空調、將照明全面升級為LED燈具等。這些措施成效顯著，一一三年用電能源使用指標EUI較一一二年減少約百分之五點五三，用電量減少約十萬度；今年更推動送風機汰換、規劃廁所加設自動感應控制、資訊機房改為冷熱通道模式等，透過能源管理系統進行控管，相較於一一三年度預估可再減碳百分之二，逐步提升宜蘭縣政府溫室氣體減量成果。

代理縣長林茂盛強調，極端氣候日益頻繁，淨零轉型已是刻不容緩的任務。宜蘭縣致力於深化氣候治理能力，從縣府自身的盤查示範，到社區鄰里的扎根行動，都需要全體縣民共同響應。期盼未來能有更多機關與社區加入行列，攜手營造淨零韌性的宜蘭好生活。

除了政府機關帶頭做起，宜蘭縣各村里社區由下而上推動的「淨零綠生活」也獲得中央高度肯定。此次榮獲銀級認證的蘇澳鎮朝陽里，結合豐富自然資源與在地產業，引入青年創生能量，成功打造環保、文化與觀光共融的永續模式。獲得銅級認證的十個村里則依在地特色，展現多元的低碳創意。

在資源循環與水資源利用方面：礁溪鄉吳沙村與宜蘭市思源里積極推動廢棄物再利用與資源回收；蘇澳鎮新城里與思源里皆設置雨水撲滿，落實水資源循環理念 。

在生態保育與綠化方面：宜蘭市新東里與壯圍鄉古結村建置社區農園及綠美化空間，增加碳匯；蘇澳鎮存仁里推廣溼地復育與陸蟹保護；員山鄉湖西村則利用水力發電尾水打造「櫸山水水環廊道」，兼具生態教育與景觀功能。

在低碳生活與防災韌性方面：三星鄉大洲村將廟宇導入環保鞭炮機與LED燈具，減少空污與噪音；大同鄉樂水村發展部落低碳旅遊，推廣永續觀光；宜蘭市七結里則結合消防演練，強化社區的氣候災害應變能力。