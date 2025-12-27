宜蘭深夜強震馬太鞍溪堰塞湖無變化 卓榮泰指示緊盯震後狀況

宜蘭近海27日深夜發生強震，全台有感。行政院表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化，除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，尚未有災情傳出，宜蘭東澳地區曾停電現已復電，行政院長卓榮泰也指示相關單位，即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報。

行政院發言人李慧芝。（圖／中天新聞）

有關昨（27）日晚間11時許在宜蘭縣近海發生規模7.0地震，行政院發言人李慧芝今（28）日零時指出，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出，另宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。

馬太鞍溪堰塞湖。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）

李慧芝表示，由於地震發生於深夜時段，行政院卓榮泰院長請國人同胞仍要提高警覺，也請相互留意左右鄰舍安全，並指示行政院災害防救辦公室、交通部氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報，並請交通部即瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。

卓榮泰也在臉書發文表示，再三詳細掌握各地狀況，真的天佑，僅有小狀況，停電地區也都復電；鐵路、捷運安全性停駛；桃機二航站天花板掉落也幸無大礙；馬太鞍溪堰塞湖亦無變化。

