宜蘭深夜強震！兩年內連兩起7級地震超罕見 近25年僅6次
台灣東部海域於27日深夜發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感。據中央氣象署統計，台灣平均約每30年才會出現一次規模7以上地震，但自2024年4月花蓮規模7.2強震後，如今短短一年多再度出現7級地震，情況相當罕見。
根據氣象署地震測報中心資料，這起地震發生於27日晚間11時05分，震央位於宜蘭縣政府東方約32公里外海，地震深度72.8公里，屬於中層地震。宜蘭、花蓮、台北、新北、台中、台南等多個縣市最大震度達4級，高雄與屏東為3級，外島地區亦有感，金門測得1級震度，幾乎全台無一倖免。
氣象署統計，近25年來台灣共發生6起規模7以上地震，其中包含此次宜蘭外海地震，以及2024年4月3日震撼全台的403花蓮強震，403地震規模達7.2，為1999年921集集地震後最大地震，造成18人死亡、逾千人受傷，東部災情尤為嚴重，當時一度發布海嘯警報。
回顧過去規模7以上地震，2006年12月26日屏東恆春外海曾在短短8分鐘內，接連發生2起規模7.0地震，為台灣西南外海百年來罕見強震事件，造成2人死亡、房屋全毀；2004年與2005年宜蘭外海亦曾發生規模7以上地震，因震央位於外海且深度較深，災情相對有限。1999年的集集地震，也就是921大地震規模7.3，為20世紀台灣陸地規模最大地震，當時強震造成南投、台中災情慘重，全台死亡人數多達2415人，受傷人數達1萬1305人，房屋全毀5萬1711棟，毀損5萬3768棟。
從更長期的歷史來看，台灣曾多次遭逢規模7以上的災害性地震，包括1906年梅山地震、1935年新竹台中地震，均造成上千人死亡。其中1999年921集集地震為台灣近代最嚴重震災，造成2415人罹難、超過1萬人受傷，房屋倒塌數量逾10萬棟。
氣象署強調，台灣位處板塊交界，地震本屬常態，民眾應持續做好防災準備，熟悉避難流程，降低災害發生時的風險。
