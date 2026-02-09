地方中心／綜合報導

宜蘭延平路深夜發生死亡火警，火勢之大還蔓延到隔壁建築，還傳出爆炸聲，住在一樓、三樓的兩位男性，被救出時全身焦黑，送醫後仍不治身亡，家屬也趕到現場，看到焦黑的房子忍不住頻頻拭淚，消防人員也進行火調，釐清起火原因。

大火燒不停，濃濃黑煙不斷竄出來，還有類似爆裂的聲音，嚇壞附近鄰居，宜蘭一棟三層樓建築，發生火警，牆壁被燻黑，家具全都燒成黑炭，光看就觸目驚心，住在一樓跟三樓的男性，被救出時全身焦黑，送醫後仍不治身亡。房東黃先生：「老先生有點殘障以前中風，確實不能租給他，（本來拜託他們要走），一直在拜託，他就說你要我去哪裡。」

宜蘭深夜惡火！ 2男逃生不及救出送醫不治

消防人員重回現場進行火調（圖／民視新聞）

鄰居陳先生：「本來以為人家搬東西，出來看火都從裡面竄出來，燒起來兩個人在裡面，都沒有看到他們出來。」失火的民宅是隔間出租，2名死者皆為承租房客，1樓69歲的死者，中風行動不便，和3樓53歲死者，雙雙葬生火海，家屬趕到現場，忍不住不停流淚，還有家屬癱軟在家人身上。

家屬來到起火現場不捨落淚（圖／民視新聞）

宜蘭縣政府建設處長邱程瑋：「集合住宅或住宅，任一個樓層有六間以上隔間，或是每個住宅單元，有十個以上床位，必須申請室內裝修，如果沒有依規定申請，依建築法可以開罰六到三十萬。」消防人員將進行火調，釐清起火原因。

