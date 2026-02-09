宜蘭深夜火警！2人受困屋內送醫不治 身分曝光

宜蘭深夜火警。（圖／東森新聞）





宜蘭市宜蘭高商附近的延平路昨（8日）晚間發生一起嚴重火警，一棟位於巷內的3樓建築全面起火燃燒，且冒出巨大濃煙。消防人員救出兩位男子，但救出後已失去生命跡象，送醫後宣告不治。

消防人員接獲通報迅速到場，先在1樓救出一名男性住戶，火勢控制後，又在3樓發現另一名男子，兩人皆失去生命跡象，送醫搶救後皆宣告不治。據了解，1樓死者為69歲林姓男子，為低收入戶，因中風行動不便，無法自行逃生；3樓死者為53歲劉姓男子，從事除草工作，兩人皆為租住該民宅，不幸葬身火海。

大火燒到隔壁 8旬婦及時逃生

這場大火一度延燒至隔壁棟建築，所幸隔壁年約80歲的林姓老夫婦聽見爆炸聲後，立即從後門逃出，成功避難。

消防局指出，起火戶為一戶3層樓建築，目前已緊急出動第一大隊，以及宜蘭、員山、壯圍、礁溪、五結、羅東分隊趕抵現場，並全力進行搜救行動，現場火勢於21時57分得到控制。至於詳細起火原因與事發經過，仍待火調科進一步調查釐清。

