宜蘭深夜規模7.0強震狂搖 3核電廠確認無異常

台灣東部海域於27日晚間11時05分發生芮氏規模7.0地震。（圖／翻攝自氣象署）





台灣東部海域於27日晚間11時05分發生芮氏規模7.0地震，震源深度約72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方約32公里。地震瞬間引發全台驚恐，多地明顯晃動。對此，核安會隨後發布電廠巡檢訊息，初步確認核一、核二、核三廠機組均無異常。

根據氣象局觀測，最大震度為4級，涵蓋宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣、台中、南投、新竹市、苗栗、彰化、雲林、台東、嘉義縣、嘉義市及台南等地。高雄、屏東測得3級，連江、澎湖為2級，金門則為1級。此次地震的震感甚至傳到日本沖繩縣，其中石垣市、與那國町及竹富町觀測到最大震度為3級。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震屬於中層地震，主要是板塊隱沒作用引發。震央附近過去多次出現深度60至70公里的中層地震，北部地區因盆地及高樓效應，民眾搖晃感較為明顯。

吳健富指出，宜蘭沿岸板塊活動頻繁，今年全台已發生過五起規模6以上的地震。此次震央靠近北部，因此北部民眾感受尤為劇烈。氣象署提醒，雖然地震屬中層地震，短期內發生海嘯的可能性低，但仍請民眾保持警覺，注意官方最新資訊與安全措施。