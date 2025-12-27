宜蘭深夜7.0強震！卓榮泰：請國人提高警覺

▲12月27日晚間11點05分55秒發生芮氏規模7.0強震。（圖／中央氣象署提供）

[NOWnews今日新聞] 針對昨晚11時許在宜蘭縣近海發生規模7.0地震，行政院發言人李慧芝今（28）日零時指出，行政院長卓榮泰請國人提高警覺，並指示行政院災害防救辦公室、交通部氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報。

針對宜蘭強震，李慧芝表示，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分，除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出，另宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。

李慧芝表示，由於地震發生於深夜時段，卓榮泰請國人同胞仍要提高警覺，也請相互留意左右鄰舍安全，並指示行政院災害防救辦公室、交掌握氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報，並請交通部即瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。

