宜蘭深夜7.0強震！很多人睡夢中驚醒 台鐵4列車一度停駛

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭外海昨晚11點5分發生芮氏規模7.0強震，宜蘭線鐵路礁溪到蘇澳新站有4列次班車一度停駛，台鐵公司派員巡檢後確認鐵路沒有受損，今天(28日)凌晨0時51分起恢復行駛，有275名旅客受影響。

宜蘭7.0強震，宜蘭市、蘇澳等地最大震度4級，很多宜蘭鄉親在睡夢中驚醒，「如同旱地拔蔥，很大一震」、「感覺比921還搖」、「真的超級大又久，搖到頭都暈了」，有人沒有帶鑰匙就奪門而出，寒風中被關在門外，上網請求鎖匠到府開鎖，網路社群被地震文洗版。

這次強震造成宜蘭東澳變電所跳脫，東澳地區一度有3465戶停電，但在10分鐘後全數復電。台鐵礁溪到蘇澳新站停駛，包括4248次頭城到宜蘭、4244次礁溪到蘇澳、256次礁溪到花蓮、554次宜蘭到花蓮等四列車受影響，均在今天0時51分恢復行駛。

此外，蘇澳新站天花板輕鋼架也因強震受損脫落，所幸沒有人員受傷；宜蘭縣喜互惠生鮮超市貨架商品，因劇烈搖晃掉落地面。

