宜蘭淹水人禍？立委赴蘇澳勘災 批中央治水不能慢半拍

國民黨吳宗憲今天前往宜蘭勘災，並批中央治水不能慢半拍，要求加速審查與核定蘇澳溪分洪道工程。（立委吳宗憲提供）

因鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，造成宜蘭縣溪南地區多處淹水，國民黨立委吳宗憲今天（12日）赴宜蘭勘災，對於攸關改善淹水問題的蘇澳溪分洪道工程，吳宗憲指該計畫送審至今卡關近1年未核定，批中央「治水不能再慢半拍」。

吳宗憲表示，從昨天開始就不斷接獲地方民代、民眾傳來災情回報的照片與影片，讓他感到很心疼，希望鄉親都能平安。他指出，上個月自己就曾在立法院質詢水利署署長「蘇澳溪分洪工程」為何遲遲無法推進。

廣告 廣告

他表示，蘇澳地形特殊，逢東北季風與颱風共伴降雨便容易出現嚴重積淹水，因此蘇澳溪分洪對地方至關重要，這項工程行政院早在112年3月即已核定，原經費54.13億元，後因物價上漲調整為75.68億元，但修改後的計畫送審至今已卡關近1年未核定。

吳宗憲指出，若再拖延，經費只會隨通膨上漲，恐陷入「太貴了、做不動」的惡性循環，這樣對宜蘭人並不公平；對比去年凱米颱風重創雲林後，行政院僅用1個多月便核定46億多元治水經費，顯示行政效率落差明顯。

他呼籲中央，應加速審查與核定，讓分洪道早日動工，完工後可將大部分洪水導流入海，預期可大幅降低淹水風險，讓蘇澳居民不再年年泡水。

吳宗憲強調，自己會為宜蘭人向中央爭取補助，勘災除了要瞭解災害發生原因，更是要讓中央清楚知道地方的災損，來爭取災害補助，彌補災民損失，讓受災戶能獲得實質幫助，迅速啟動重建家園。

更多中時新聞網報導

專家籲 借鏡日本廚餘飼料化

曾沛慈貼鮮肉熱舞喊老公不要看

3核電廠耐震力堪憂 監委促檢討