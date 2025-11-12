宜蘭淹水人禍？立委赴蘇澳勘災 批中央治水不能慢半拍
因鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，造成宜蘭縣溪南地區多處淹水，國民黨立委吳宗憲今天（12日）赴宜蘭勘災，對於攸關改善淹水問題的蘇澳溪分洪道工程，吳宗憲指該計畫送審至今卡關近1年未核定，批中央「治水不能再慢半拍」。
吳宗憲表示，從昨天開始就不斷接獲地方民代、民眾傳來災情回報的照片與影片，讓他感到很心疼，希望鄉親都能平安。他指出，上個月自己就曾在立法院質詢水利署署長「蘇澳溪分洪工程」為何遲遲無法推進。
他表示，蘇澳地形特殊，逢東北季風與颱風共伴降雨便容易出現嚴重積淹水，因此蘇澳溪分洪對地方至關重要，這項工程行政院早在112年3月即已核定，原經費54.13億元，後因物價上漲調整為75.68億元，但修改後的計畫送審至今已卡關近1年未核定。
吳宗憲指出，若再拖延，經費只會隨通膨上漲，恐陷入「太貴了、做不動」的惡性循環，這樣對宜蘭人並不公平；對比去年凱米颱風重創雲林後，行政院僅用1個多月便核定46億多元治水經費，顯示行政效率落差明顯。
他呼籲中央，應加速審查與核定，讓分洪道早日動工，完工後可將大部分洪水導流入海，預期可大幅降低淹水風險，讓蘇澳居民不再年年泡水。
吳宗憲強調，自己會為宜蘭人向中央爭取補助，勘災除了要瞭解災害發生原因，更是要讓中央清楚知道地方的災損，來爭取災害補助，彌補災民損失，讓受災戶能獲得實質幫助，迅速啟動重建家園。
其他人也在看
蘇澳淹水猶如15年前梅姬颱風 宜蘭籲中央速核定分洪道經費
受鳳凰颱風加東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日晚下起暴雨，蘇澳溪暴漲倒灌，抽水站來不及抽水，導致市區淹水，重現2010年梅姬颱風慘況。受災戶粗估達上千戶，水深最高超過1層樓，也有飯店地下室不少車輛泡水。南方澳南興里因土石泥流影響，同樣災情慘重。地方也呼籲中央盡速核定蘇澳溪分洪道建設經費，避免蘇澳再受水災之苦。公視新聞網 ・ 6 小時前
蘇澳大淹水！分洪道等15年遲未完工 民怨：還要等多久？
受鳳凰颱風加東北季風共伴效應影響，宜蘭降下暴雨，蘇澳地區慘淹，宛如2010年梅姬颱風重現。鎮長李明哲表示，中央早已核定「蘇澳溪分洪道」工程，但執行進度緩慢，呼籲中央補足經費，讓居民早日遠離淹水之苦。太報 ・ 3 小時前
蘇澳市區泡水裡「重演梅姬惡夢」！粉專急喊解決1事：官員們別再拖
受到共伴效應加上地形影響，宜蘭蘇澳近日出現暴雨，當地淹水深度一度及腰。粉專「用事實說颱風」就指出，先前梅姬颱風導致蘇澳災情嚴重，因此立法院編預算給「蘇澳溪分洪計畫」，但至今尚未完工，蘇澳又一次面臨一水惡夢，希望政府可以重視這項計畫，讓當地居民不要再「泡在水裡」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風豪雨狂炸宜蘭蘇澳 水淹一層樓高汽車慘滅頂
地方中心／黃富溢、馬聖傑、蔡承翰 宜蘭報導鳳凰颱風夾帶的驚人雨量，讓宜蘭蘇澳水淹一層樓高！相關單位得出動橡皮艇、兩棲戰車救人！不少蘇澳居民直呼，距離上一次淹大水，已是10幾年前，這次的淹水，真的讓他們嚇壞！許多民眾拍下的驚險畫面，一一曝光。宜蘭蘇澳淹多慘！光用看的就相當震驚！你沒看錯，大雨狂下水淹一層樓高！民宅二樓變一樓！眼前汪洋一片看不到盡頭！相關單位出動橡皮艇、兩棲戰車救人！大雨猛炸，更有變電箱因此爆炸、火花四濺。民眾拍下這幕簡直嚇壞！這水實在淹太猛，民宅更是被洪水侵襲！公寓一樓幾乎被淹沒！還有人家中被滾滾黃水襲擊，居民看了實在心好累！鳳凰颱風豪雨狂炸宜蘭蘇澳 水淹一層樓高汽車慘滅頂。（圖／民視新聞）安置居民：「已經淹到差不多快到膝蓋，安置居民vs.記者，（多久沒遇到那麼大的水災），安置居民vs.記者，15年了吧，已經淹到差不多快到膝蓋。」安置居民：「家裡都淹水了，安置居民vs.記者，（有沒有覺得很恐怖），會啊一下子水就跑出來了啊，安置居民vs.記者，（以前有沒有感覺那麼恐怖），安置居民vs.記者，有一次啊99年（10幾年前而已）。」家裡被水淹沒，還有人碰上土石流！家裡成了河道！滾滾黃河穿過家中，一路向外流！蘇澳鎮公所發文，直呼臉上分不清是雨、是汗、還是淚！截至11號晚上11點，蘇澳鎮已撤離199人、收容98人！一場大雨，讓蘇澳鎮宛如成了一座孤島！鳳凰颱風豪雨狂炸宜蘭蘇澳 水淹一層樓高汽車慘滅頂。（圖／民視新聞）蘇澳鎮長李明哲：「整個蘇澳市區，幾乎變成一個孤島了，對外的道路其實都已經淹水了，車輛也沒有辦法進出，整個蘇澳溪的溪水暴漲，抽水站一直抽水可是還是沒有辦法，蘇澳市區都泡在水裡面了。」還有人來宜蘭蘇澳玩，整個人幾乎都可以泡在水中游泳。蘇澳累積雨量破700毫米！鳳凰颱風夾帶的狂風暴雨，讓蘇澳鎮泡在水裡！10幾年來碰上的嚴重淹水，讓居民餘悸猶存！原文出處：鳳凰颱風豪雨狂炸宜蘭蘇澳 水淹一層樓高汽車慘滅頂 更多民視新聞報導「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：未來有望轉為熱低壓最新／疑瓦斯外洩！北市林森北路挖破管線 消防員到場灑水戒備鳳凰颱風宜蘭7000餘戶停電 台電動員逾200工程人員拼今復電民視影音 ・ 5 小時前
蘇澳暴雨成災！卓榮泰視察後拍板：將追加21億分洪道所需預算
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，蘇澳鎮豪雨成災，初估上千戶受災，蘇澳鎮長李明哲強調地方需要新分洪道，籲請中央盡速補齊預算缺口；代理縣長林茂盛也呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫。對此，行政院長卓榮泰今（12）日下午赴蘇澳視察災情時，當場宣布工程所增加的21億餘元，會納入4年1000億改善縣市管河川工程計畫中。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
宜蘭縣災害應變中心第二次工作會議 林茂盛呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫
依據中央氣象署十一日發布之超大豪雨特報，宜蘭縣列為淹水警戒地區。面對近十年來最嚴重的淹水災情，今（十二）日由代理縣長林茂盛主持召開第二次工作會議，了解各單位於此次事件期間的應處作為，並進行重點裁示。代理縣長林茂盛特別指出，蘇澳地區屢受強降雨威脅，長期淹水問題亟需根本解決，他再次呼籲中央相關部會加速核定蘇澳溪分洪道計畫，以完善整體排水系統，讓蘇澳鄉親未來不再飽受水患之苦。縣府將持續與中央密切合作，整合資源、推動治水建設，守護民眾生命財產安全。代理縣長林茂盛表示，受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，十一日溪南地區四鄉鎮的蘇澳、五結、羅東、冬山平均時雨量接近100毫米，其中冬山測站廿四小時雨量達近800毫米、蘇澳測站單小時降雨130毫米、單日雨量皆創歷史新高。面對此近十年最嚴峻的 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
鳳凰颱風宜蘭7000餘戶停電 台電動員逾200工程人員拼今復電
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 鳳凰颱風造成宜蘭縣羅東、五結及蘇澳等地區，道路、地下室嚴重積水，已陸續造成停電災情。台電宜蘭區營業處表示，已累計造成宜蘭地區7000餘戶停電。目前已動員200餘位工程人員、出動昇空車、吊臂車等工程車16輛，並動員台北市區、台北西區、台北南區營業處及北區施工處等，鄰近單位支援搶修，全力進行電力修復，力拼今（12）日全數...匯流新聞網 ・ 6 小時前
IPAC年會 范雲：感謝陳昭姿去年願意加入
（中央社記者林敬殷台北12日電）副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，民進黨立法院黨團今天表示，感謝民眾黨立委陳昭姿參與，讓台灣成為IPAC會員，面對中共跨境鎮壓的威脅，也證明民主同盟國家合作的重要。中央社 ・ 6 小時前
鳳凰挾雨彈炸蘇澳！居民嘆：10年沒見過
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風尚未登陸，外圍環流卻已為台灣帶來驚人雨勢，昨（11）日晚間，中央氣象署針對宜蘭地區發布超大豪雨警戒，蘇澳地區3小時累積雨量竟突破300毫米，一夜之間成災，暴雨夾帶土石...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
基隆調和街黃水淹路面 山上疑現堰塞湖發生溢流
受鳳凰颱風環流與東北季風共伴效應，基隆市昨天大暴雨，中正區調和街黃水淹路面，居民發現山上有個疑似「堰塞湖」，颱風來時溢流到山下路面，中正區長傅俊生表示，將邀相關單位會勘研議改善措施。據基隆災害應變中心指出，基隆11日24小時累積雨量達311毫米，其中以暖暖區、七堵區和中正區雨量最大，有10餘處積淹水自由時報 ・ 3 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 2 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 7 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 8 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前