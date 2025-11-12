宜蘭淹水又停水停電！蘇澳淨水場故障影響萬戶 電箱爆炸4千戶沒電

蘇澳旁一家全聯賣場旁的變電箱，疑似因為積水短路爆炸。 圖：翻攝自記者爆料網

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風圍環流與東北季風共伴效應帶來驚人驚人雨量，宜蘭地區多處發生淹水、土石流等災害。蘇澳、五結與羅東等地4814戶停電，一處位在蘇澳全聯旁的電箱晚間更驚傳起火爆炸，隨後整片街區陷入黑暗之中。此外。蘇澳淨水場設備故障則導致1.5萬戶停水、1.8萬戶供水壓力不足。

宜蘭豪雨不斷，南澳東澳嶺的累積雨量在短短兩天內突破了1000毫米，冬山、蘇澳也達到800毫米以上，三星和羅東地區則超過600毫米。持續性暴雨導致許多地方淹水，蘇澳鎮南方澳漁村出現土石流災害，大量泥水淹沒馬路、衝入民宅；蘇澳鎮嚴重積水，道路上已有部分地區水淹及腰，其中蘇西里民貴街更是達到成人肩膀高度，

蘇澳全聯賣場旁的變電箱也晚間疑似因為積水短路爆炸，導致該區停電。當地居民表示，爆炸發生瞬間電力全數中斷，商家與住戶陷入停電狀態，部分民眾還一度誤以為是雷擊。消防人員獲報後趕抵現場，正冒雨搶修與戒護，避免二次災害發生。目前鎮公所已啟動一級開設應變，並協調台電搶修。

停水停電成為此次颱風的另一大影響。根據最新統計，五結鄉有2889戶停電、蘇澳鎮1503戶、羅東鎮則有422戶。蘇澳淨水場受豪雨侵襲，機電控制盤泡水無法運作，抽水機設備停擺，導致1萬5161戶供水中斷，另有1萬8044戶水壓減低，居民的日常生活受到嚴重影響。相關單位已全力投入搶修工作，並提醒民眾保持警戒，注意周遭環境安全。

民眾目睹變電箱爆炸，火光閃爍後整條街道瞬間陷入黑暗。 圖：翻攝Threads @night._.11.5

宜蘭下起暴雨，蘇澳災情慘重，主要街道淹水。 圖：蘇澳鎮公所提供

宜蘭下起暴雨，蘇澳災情慘重，主要街道淹水。 圖：蘇澳鎮公所提供

宜蘭下起暴雨，蘇澳災情慘重。軍方、警消聯手救援受困民眾。 圖：蘇澳鎮公所提供