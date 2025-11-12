宜蘭淹水國軍救災！民眾車輛拋錨路中央 裝甲車輾過慘變一團廢鐵

記者黃國瑞、林盈君／綜合報導

受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區，發生淹水災情，許多民宅被水沖壞，讓災民非常無奈。不過除了天災，還有人為意外，今（12日）上午，宜蘭蘇澳有民眾車輛拋錨，停滯於路中央，卻被路過的裝甲車不慎輾過，整台車變成一團廢鐵，讓車主也非常無奈。

宜蘭蘇澳淹水，國軍救災裝甲車輾過民眾車輛。（圖／翻攝畫面）

據了解，宜蘭遭受大雨侵襲，許多地區都出現淹水災情，當時國軍裝甲車是前去救災，而民眾車輛疑因泡水拋錨，停滯於路中央，不慎遭裝甲車輾過，造成擋風玻璃碎裂，整個車頂也被壓爛，車身凹陷扭曲，宛如一團廢鐵，讓民眾也傻眼。

據車主表示，當時該地區淹水高度達1層樓高，車輛整個泡湯拋錨，而裝甲車疑似因視線不佳，整個輾過去，後續將再研擬求償問題。

