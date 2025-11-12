宜蘭淹水導致汽、機車泡水！災戶無奈：普發1萬是修車用的嗎？

網友分享自家淹水情況，無奈自嘲「普發一萬是發來修車用的嗎？」 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭豪大雨導致多地出現淹水災情，民眾拍下自家停車場及電梯淹水狀況，愛車直接變成泡水車，無奈直言「普發一萬是發來修車用的嗎？還要倒貼」，也有機車騎士分享自己愛車慘遭泡水。

居住在宜蘭冬山鄉富農路的民眾在社群平台分享，自家停車場淹水情況嚴重，轎車與多台機車都泡在水中，直言「普發一萬是發來修車用的嗎？還要倒貼」，有網友提醒，家中有淹水記得拿鐵尺來量，超過50公分才有補助，用手機拍照存證。

另外還有民眾分享，停放在路邊的機車變成泡水車，甚至車上安全帽都不知道漂去哪，有網友留言提醒「水退千萬別發動，不然你整顆引擎都下課，沒淹過整支排氣管還好」、「水退了直接牽去機車行處理」。

氣象署指出，鳳凰預估最快傍晚以「輕颱下限」之姿登陸恆春半島，深夜會減弱成熱帶性低氣壓，自台東、屏東一帶出海，屆時將同步解除海上及陸上颱風警報，不過東北季風持續影響，北台灣雨勢週末才會減少。

