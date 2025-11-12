宜蘭淹水慘況！兩棲突擊車「輾過民眾泡水車」 車頂凹陷慘變廢鐵

國軍兩棲車救災疑「輾毀民車」現場慘成廢鐵。（圖 ／翻攝畫面）

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳市區11日出現驚人淹水景象，中山路等地街道被大水淹沒，水位達腰以上，部分甚至幾乎淹到一樓高度，居民緊急撤離避難。當地累積雨量超過600毫米，街道一片汪洋，家戶與商家損失慘重，滿地泥水與漂流物讓人心疼。

國軍迅速出動AAV7兩棲突擊車及橡皮艇進行救援，但意外事件也隨之發生。有民眾因車輛泡水拋錨停在路中央，疑在救災過程中被行駛的突擊車輾過，車頂凹陷、擋風玻璃碎裂，整台車幾乎變成廢鐵。車主無奈表示，當時水深接近一樓高度，夜晚能見度差，加上當地未出動怪手，現場留下明顯履帶痕跡，研判就是國軍車輛碾壓所致。

雖然水退後居民陸續整理家園，但淹水帶來的破壞與車輛損失讓人感到無奈，也凸顯極端氣候對日常生活的衝擊。地方政府與救災單位提醒民眾，颱風期間應提高警覺，將車輛移至高處，避免類似悲劇再次發生。

