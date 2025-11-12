宜蘭淹水未退 護理師「竹筏載機車」上班

大量泥流向下沖刷，夾帶土石滾滾而下，石塊塞滿路面，下方馬路瞬間變成河流，就連住家內都被侵襲灌入。

南方澳池碧宮小編表示，「上方處有黃色的泥水又出來了，然後伴隨著就是那個大的石塊，然後我就覺得不對勁，從看到到我進門關門那一個，大概只有5秒鐘。」

南方澳華山路住戶張女士說，「不敢睡，怕水又沖進來，昨天那個水很急，人跌倒就被沖走了，你敢睡嗎？」

受到颱風外圍環流等影響，宜蘭連日下大雨，尤其南方澳的華山路巷弄11日兩度土石流，時隔一天放晴了，居民立刻整理家園。

廣告 廣告

公視新聞記者陳冠勳在現場指出，「各式機具持續清掃，原本被土石堵住的路面只剩現場這些，但這次南方澳發生的土石流，有當地居民懷疑是舊蘇花的山壁崩塌，從上方一路宣洩而下。」

同樣受災嚴重，冬山鄉入列，就算雨勢趨緩，積水仍難以消退，從空拍畫面，農田、柏油路都泡水，消防出動橡皮艇巡查，確認是否需要協助。

冬山鄉武淵村長林福基說，「山頂的水下來的時候，我們抽水站的容量就是固定的，臨時沖下來，就抽不完了。」

地勢較低窪的五結也是積淹水、交通受阻，有護理師趕著上班，只好由父親用竹筏載機車，連人帶車協助渡過淹水區，順利到醫院。有民眾住家周圍水淹到膝蓋，因為肚子餓，只能自己划船出門買便當，而羅東的部分地區也成汪洋。

富農路三段巷弄住戶張女士表示，「裡面我自己走的時候，就已經到了那個大腿這邊。」

富農路淹水嚴重，居民的家具、家電全毀，道路上也有不少車輛車牌被暴雨沖走，車主忙著搜尋。

羅東鎮長吳秋齡說，「除了外面這個，我們5個水道水系統，它都已經滿水位以外，再來就是雨下太大，它一時沒有辦法宣洩。」

歷經一夜大雨，溪南地區多地有災情，居民生活大受影響，儘管停班課一天，還得忙著清掃，在雨勢、積水退去後，排水系統則待一一盤點與檢討。

更多公視新聞網報導

鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

