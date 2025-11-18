宜蘭淹水民怨！蘇澳煙波飯店「30輛住客泡水車」拖吊

宜蘭淹水災情持續善後，蘇澳煙波飯店從昨（17日）傍晚開始，針對停在地下室約30台住客車輛進行拖吊作業。（圖／東森新聞）





宜蘭淹水災情持續善後，蘇澳煙波飯店從昨（17日）傍晚開始，針對停在地下室約30台住客車輛進行拖吊作業。另一起水災期間，軍方出動AAV7救災時，不慎碾壓自小客車，附近店家抱怨車子停放在加油站紅綠燈下，嚴重影響交通，希望軍方盡快拖吊。

拖吊車進場，從車道將泡在水裡的車子一台一台拖出。這是宜蘭煙波飯店的停車場，因強勢雨量，水淹進地下停車場。飯店業者完成抽水作業後，17日傍晚就開始進行拖車。記者vs.煙波飯店員工：「11台車，（那現在呢），現在繼續在拖啊。」

廣告 廣告

拖車作業持續進行，同樣受損的還有這台。宜蘭蘇澳傳出淹水災情後，有軍車到當地救援，因為黑色轎車拋錨在路中央動不了，為了不影響救援進度，軍車直接將黑車輾過。

記者vs.住戶：「（這台車這樣停多久了），從淹到現在，（從淹到現在），它是11日，（都停在這），對，（都處理好了嗎），還沒應該是還沒，（停在這對你有妨礙嗎），有啊，停在這就是阻礙交通。」

目前這台車還停在中原路加油站紅綠燈底下，尚未處理，讓附近店家頻頻喊話，希望軍方能盡快解決。不但影響當地交通，也讓民眾每天看到這台車時，就想起當時的恐怖畫面，心情跟著受到影響。

更多東森新聞報導

板橋台65線「深夜」爆炸聲！拖吊車「燒成大火球」

北市車輛「停逾15天」將被拖吊 明年將調漲

獨家／B4拖到1F收7萬！駕駛控小崔前員工「詐騙慣犯」業者駁

