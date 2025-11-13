宜蘭淹水災民＂划船上路＂ 網友：縣府有發船嗎?

生活中心／孟嘉美、談駿豪、張皓宇 宜蘭報導

宜蘭多處傳淹水災情，就有民眾苦中作樂，出動獨木舟，畫面在網路瘋傳，引發討論，網友紛紛問"為什麼宜蘭家家戶戶幾乎都有小船"？記者循線找到，原來當時划船的，是一間民宿業者，在這次成為受災戶，預計至少半個月，才能復業，另外也有自行車環島騎士，正好騎到宜蘭，目前只能搭上火車離開。

宜蘭淹水災民划船上路！ 網友：縣府有發船嗎？

宜蘭五結鄉一間民宿大淹水 屋內電器慘泡水（圖／民視新聞）災民：「叔叔厲害喔。」

拿起木槳，男子划呀划，準備上街去。

災民：「欸 多買幾個便當啊。」

居民在二樓，隔空喊話，要他順路多買幾個便當，但這划船地點，其實是民宿門口，如今他家門前真的成了小河。

民宿業者 黃先生：「水蠻高的，要出去買東西吃又找不到資源，所以就自己搬一艘下來，然後就去買便當了。」

碰上10年來，最嚴重的災情，居民划船上路，但不是獨木舟就是小船，引發網友好奇，難道宜蘭政府會發船嗎？

民宿業者 黃先生：「這個船是我兒子做地方創生社造做的船，這次剛好派上用場，不是家家戶戶都有。」

宜蘭五結鄉一間民宿外淹成小河 業者划獨木船外出買便當（圖／Threads cph_0503）民宿業者出面解答，不過苦中作樂的同時，屋內慘況讓他們實在笑不出來，因為廁所滿地泥沙，床墊全往高處擺，至今電器壞一半，損失恐怕來到上百萬。

民宿業者 黃先生：「可能要再半個月(才復業)，如果是一般客人進來，很多東西都受潮、有點發霉狀態的話，擔心客人會住到一個品質比較不好的民宿。」

宜蘭成為重災區，觀光受創，台9丁線蘇澳到東澳，道路封閉，有自行車環島正好行經宜蘭，現在也只能被迫搭火車離開。

環島騎士：「遺憾啊 下次再來。」

就在居民忙著善後的同時，曾在花蓮出沒的餐車超人，也現身宜蘭，現場提供熱騰騰的漢堡，連續兩天，總計2千份。

漢堡超人 陳韋強：「前陣子花蓮也是很嚴重，我覺得花蓮人也吃到全台灣最難吃的漢堡，我覺得宜蘭人也不能沒吃到。」

曾現身花蓮災區的餐車超人這回也前往宜蘭供餐 總計兩天將提供2千份漢堡（圖／民視新聞）

餐車超人以自嘲淡化善舉，不過他也透露，有不具名人士，默默贊助，才讓他的計畫，得以加碼到兩天，希望小小暖心，能讓觀光區災民飽餐後，盡快重建家園。

原文出處：宜蘭淹水災民划船上路！ 網友：縣府有發船嗎？

