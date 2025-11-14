宜蘭淹水補助才1萬 藍營喊加碼

宜蘭縣議會國民黨團呼籲中央政府比照０７２８豪雨釀災，專案核准提高鳳凰颱風災害補助標準。（國民黨團提供）

記者張正量、林坤瑋∕宜蘭報導

鳳凰颱風帶來的豪雨重創宜蘭，縣府與各公所啟動各種災害協助與救助方案。由於現有「宜蘭縣災害救助金核發標準」，住家淹水達五十公分以上者，每戶僅發給一萬元整，縣議會國民黨團十四日召開記者會表示，呼籲比照０七二八豪雨加碼救助。

國民黨團表示，中央應盡速比照０七二八豪雨釀災的救助方案，除行政院核定對受災淹水達五十公分以上每戶加碼二萬元，賑災基金會不限淹水高度每戶一萬元。另針對五十公分以上才補助的部分可以降低至二十公分就有補助。

廣告 廣告

此次受災嚴重的蘇澳鎮，十四日已大致恢復，鎮長李明哲說，在入夜前已把清運、灑水和清消工作完成。

李明哲說，目前規劃兩處戰備集中暫置場，其中公所掩埋場已經滿載，因此透過協調港務公司提供土地作為臨時堆置點。人員安置方置方面，在公所安置人數從一０五人己剩六人，其中林姓阿嬤因為需要糖尿病奶粉灌食，但許多藥房都受災沒有營業，公所社會處一早接獲消息立刻派人到外鄉鎮購買一箱讓阿嬤感動不已。