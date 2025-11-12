宜蘭淹水！護理師「竹筏載機車」趕救人 行舟畫面曝

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

鳳凰颱風尚未登陸，外圍環流與東北季風形成的共伴效應，昨（11）日就在北部、東北部降下大雨，宜蘭縣災情尤為嚴重。五結鄉民代表張亮軒表示，雖然宜蘭縣今天仍停班課1天，一早也還在淹水，但有護理師為了出門上班救人，家人緊急使用竹筏協助載運機車，相當可敬。

張亮軒表示，雖然今天上午已雨過天晴，但經過一夜大雨的侵襲，五結鄉五十二甲濕地保護區周邊仍持續淹水，有護理師今天一大早趕著出門上班救人，在父親的幫助下使用竹筏載運機車，相當可敬。

廣告 廣告

張亮軒指出，護理師的父親林先生擔心醫院人力吃緊，堅持讓女兒順利上班救人，「這樣的敬業精神與父愛真的讓人敬佩」，且返程時還順便攜帶糧食分給受困居民充飢，讓大家都很感謝。

此外，張亮軒透露，五十二甲濕地此次發揮功效，幫助阻擋災情，但災後仍需快速排水，以備下一次的不時之需，災後復原是目前最重要的事。

中央氣象署表示，鳳凰颱風今日傍晚至晚間登陸，深夜就會從台東出海，因為強度持續減弱的關係，有可能在登陸前就減弱為熱帶性低氣壓；氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，雖然白天各地風雨不明顯，但午後風雨會增強，高屏沿海、恆春半島恐出現11級強陣風、短時驟雨，北部、東部地區也要提防強降雨、8級陣風。

更多中時新聞網報導

〈雙人枕頭〉張錦華辭世 龍千玉奔靈堂送別

3核電廠耐震力堪憂 監委促檢討

ITF旅展創佳績 出境遊熱國旅冷