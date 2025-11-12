宜蘭淹水「阿嬤無力逃上樓」！上空猛男團「划船神救援」孫女淚謝

生活中心／曾郁雅報導



颱風鳳凰為宜蘭捲來強烈豪大雨，昨（11日）宜蘭多地區傳出淹水災情，瘋狂炸雨讓當地一片淹災，就有網友分享與朋友一起來到宜蘭旅遊，沒想到來民宿短暫出門買東西就淹水了，讓他緊急搬出泳具救援，更在途中遇到一位阿嬤腿腳無力、無法登上二樓避難，讓他們馬上見義勇為出手，相關事蹟在網路曝光之後，馬上吸引超過50萬名網友到場關心，甚至釣出該位阿嬤的孫女親自感謝熱心網友相助，溫情場面讓其他網友稱讚：「超人不一定會飛，但會游泳！」。









廣告 廣告

宜蘭淹水「阿嬤無力爬2F樓」！上空猛男團「划船神救援」孫女淚跪：好年輕人

宜蘭受颱風鳳凰外圍環流影響出現豪大雨，多地傳出嚴重淹水災情，一名旅客緊急拿出游泳圈協助被困朋友。（圖／Threads@0423mark_）

一名網友分享來到宜蘭旅遊度假，沒想到卻遭遇颱風鳳凰狂倒大雨，導致當地淹災氾濫的情況，網友透露他來宜蘭民宿遇到淹水，正巧朋友短暫出去採買東西、沒想到高高淹起的雨水，直接讓好友「回不來」，讓他們緊急拿出游泳圈救援好友，同時他曬出一票人在馬路「水上游泳」的片段，更補充回來途中，他看到一名阿公來找幫手，提到有阿嬤在一樓腿腳無力，但眼見水逐漸快淹到半層樓，必須趕快上二樓避難。

宜蘭淹水「阿嬤無力爬2F樓」！上空猛男團「划船神救援」孫女淚跪：好年輕人

原PO一群人途中遇到一位腿腳無力、無法上樓避難的阿嬤，立即出手協助脫困。（圖／Threads@0423mark_）

一行人聽了之後馬上前進阿嬤家中展開第二次救援行動，只見一群壯漢走入阿嬤所在民宅深處，門口還有焦急的家人查看狀況，讓原PO回想這次經驗都心有餘悸：「第一次遇到淹水，真的太可怕了！」，該名網友分享在網路曝光，就吸引超過50萬名網友到場按讚，稱讚他們熱血出動的愛心，留言區甚至驚喜釣出阿嬤孫女。

宜蘭淹水「阿嬤無力爬2F樓」！上空猛男團「划船神救援」孫女淚跪：好年輕人

救援過程被拍下後曝光，吸引超過50萬名網友按讚留言讚嘆，甚至有阿嬤孫女現身。（圖／翻攝自Threads）

該名自稱孫女的網友親自留言感謝：「大感謝你們！！！！真的！！！！跪謝，是我阿嬤家！！！！！」，孫女解釋當天家中是自己姑姑和伯父，但沒辦法幫助阿嬤上樓，尤其孫女自己家也淹水了，其他家人無法及時前往幫助阿嬤，「只能叫他們往上！結果阿嬤沒力上去，超級擔心阿嬤姑姑他們，謝謝你們！」，同時該名孫女還公開家族群組的對話，姑姑解釋阿伯出門找幫手，就是遇到原PO相助，姑姑誇讚：「真的好年輕人！」，網友見到阿嬤家屬與原PO的溫馨互動，都留言稱讚：「好人平安！」、「謝謝你們的幫忙」、「超人不一定會飛，但會游泳！」。













原文出處：宜蘭淹水「阿嬤無力爬2樓」！上空猛男團「划船神救援」孫女淚跪：好年輕人

更多民視新聞報導

颱風假後上工「遇到最扯單量」！外送員開手機傻眼：怎活

颱風假讓台股憋2天！他喊「海外很嗨」網一看嚇爛

鳳凰逼近離台恐成熱帶低氣壓！網驚「變麻雀？」氣象粉專警告了

