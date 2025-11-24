宜蘭清水地熱電廠迎日本專業團隊 展望深化合作實現能源觀光

國際地熱交流新局，宜蘭清水地熱電廠迎日本專業團隊，展望深化合作實現能源觀光共榮願景。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣在發展地熱能源與綠色觀光上的成果，已成為國際合作的亮點。宜蘭縣政府二十四日接待來自日本及國內能源與觀光領域的重要代表團，為宜蘭在地熱能源的國際合作與綠色觀光發展開啟嶄新篇章。

此次參訪貴賓包括新海瓦斯股份有限公司、日本著名觀光勝地奧飛驒燒岳花園飯店、日本中部電力集團旗下C-Energy株式會社、及地熱開發相關專業領域代表，上午特地前往清水地熱電廠進行參訪與觀摩，在縣府團隊的陪同下，深入了解本縣大同鄉清水地熱電廠的運作模式、技術特色及環境永續理念。日方在中部地區的奧飛驒燒岳花園飯店是日本國內唯一的超深層溫泉，而中部電力集團在新能源開發與應用上擁有豐富的經驗；兩者的結合將地熱資源與地方觀光成功結合的經典案例。

此次日方代表團由奧飛驒燒岳花園飯店石田清一代表取締役會長及株式會社C-Energy再生能源/新事業部西村和哉部長輔佐率領。中午，於縣府進行深度交流，就地熱能源開發策略、技術創新及與觀光產業的結合等關鍵議題進行了熱烈的意見交換，代理縣長林茂盛也親自參與。

清水地熱電廠的成功運作，不僅提升了宜蘭地方能源的自主性，更展現了宜蘭縣在綠色能源發展上的前瞻視野。