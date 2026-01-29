宜蘭溪北首座學校光電棒球室內打擊場啟用 打造基層棒球國手搖籃新里程碑

宜蘭溪北首座學校光電棒球室內打擊場啟用，在內城國民中小學舉辦，打造基層棒球國手搖籃新里程碑。代理縣長林茂盛出席啟用典禮。(宜蘭縣府教育處提供）

▲宜蘭溪北首座學校光電棒球室內打擊場啟用，在內城國民中小學舉辦，打造基層棒球國手搖籃新里程碑。代理縣長林茂盛出席啟用典禮。(宜蘭縣府教育處提供）

宜蘭縣立內城國民中小學於今（廿九） 日上午辦理「光電棒球室內打擊場」啟用典禮，正式啟用宜蘭溪北地區首座設置於校園內的光電室內棒球打擊場 。代理縣長林茂盛出席，縣議會議長張勝德、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳律師、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、縣議員林麗、縣府教育處長陳金奇等多人共襄盛會。該場地的落成，不僅有效解決宜蘭冬季多雨、影響基層棒球訓練的長期問題，也象徵宜蘭基層棒球發展再向前邁進的重要里程碑。場地完工後，除提供內城國中小師生穩定、安全的訓練空間外，未來也將視實際需求，提供縣內基層棒球隊協調使用，促進資源共享。

代理縣長林茂盛表示，光電棒球室內打擊場的啟用，不只是硬體設施的完成，更體現對基層體育與教育本質的重視。他指出，宜蘭多雨的氣候常限制選手的練習，這座打擊場的誕生正是為了克服此一困境，讓孩子們能擁有風雨無阻的練習環境；縣府期盼透過持續完善訓練設施，支持學校與教練團隊深耕基層，讓更多宜蘭囝仔能在家鄉安心成長、勇敢逐夢 。

宜蘭縣政府強調，將持續致力於優化縣內體育訓練環境，並透過像內城國中小這樣的成功案例，為家長與學生提供更多元升學與發展的新選擇。縣府將持續為宜蘭體育注入向上發展的力量，不僅要解決硬體需求，更要成為選手與教練最強力的後盾，共同為宜蘭基層棒球寫下嶄新篇章。

這座室內棒球打擊場於一一四年二月十日獲中央核定補助經費二四0萬元，並搭配縣配合款六十萬元共同完成。內城國中小棒球隊多年來堅持以「運動社團」方式發展棒球運動，不犧牲學生正常學習時間，強調在有限訓練時數中培養高度自律與專注力。這樣的理念與努力，近年在全國賽場上屢創佳績，不僅突破學校的成績紀錄，更培育出多位優秀選手，包括亞錦賽冠軍國手葉幸福，以及擔任U18中華隊隊長、並獲得美國大學全額棒球獎學金的游能茗，充分展現「運動與學業並進」的最佳典範。