宜蘭溪南2日遊 感受在地風貌
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處在10月29、30日舉辦「大東北角觀光圈宜蘭溪南踩線暨媒合會」，踩線團以「宜蘭溪南2日遊」為主軸，行程涵蓋宜蘭溪南區鄉鎮，東北角管理處表示，盼能藉此強化宜蘭地區旅遊品牌能量，拓展國際旅客市場。
踩線團邀請旅行業者、通路合作夥伴、意見領袖參與，結合實地踩線與業者媒合交流，推動觀光圈內旅遊產品深化與整合。行程串聯安農溪落羽松、樸豔辣椒美食文創館、朝陽社區、朝陽小舖、南澳自然田及茶籽堂製油所等地。
東北角管理處表示，行程展現宜蘭在地自然與人文的多元風貌，例如三星鄉的踩線行程，業者在行健合作社體驗水苔球手作，親手感受農村手作樂趣，在星寶蔥實地於農場拔蔥、製作三星蔥油餅，體驗「從土地到餐桌」的食農教育魅力。
踩線團深入宜蘭大南澳地區，業者走訪樸豔辣椒美食文創館，品嘗獨特的辣椒冰淇淋，接著前往朝陽社區享用手沖咖啡，在「南澳自然田」了解友善耕作，最後來到「茶籽堂製油所」認識苦茶油的煉製過程。
東北角管理處說，參與踩線團的旅行業者實地走訪宜蘭溪南地區後，大多認為各個觀光地點未來若能搭配交通串聯與跨域整合，勢必能吸引更多日本、韓國、新馬與港澳等國際觀光客。
東北角管理處長游麗玉表示，期望藉由此次踩線團與媒合會，讓旅行社業者了解大東北角觀光圈的豐富業者資源與接待能量，未來也能將這些具特色的旅遊產品納入行程設計與上架包裝，吸引更多國內外旅客前來體驗。
宜蘭溪南踩線 宣傳觀光品牌
記張正量／宜蘭報導 東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處二十九到三十日舉辦「大東北角觀光…中華日報 ・ 9 小時前
