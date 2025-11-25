宜蘭災後重建待加速 陳俊宇催中央補助「從優從寬」

（記者陳志仁／台北報導）鳳凰颱風造成宜蘭多處嚴重淹水，地方災損沉重；立委陳俊宇上週於立法院質詢行政院長卓榮泰，關切災後重建補助、審查流程與復原進度，獲卓榮泰正面回應，允諾補助機制將「從優、從簡、從寬」辦理，協助受災民眾儘速取得所需補助。

圖／立委陳俊宇今（25）日再次前往行政院，協助受災民眾儘速取得所需補助。（立委陳俊宇辦公室提供）

陳俊宇表示，這段期間他持續與蘇澳鎮長李明哲密切的確認，包括災後補助申請的審查、重建資源配置、跨單位協助進度等情形；同時也收到許多商家陳情，指出店面雜物浸水、設備受損，經濟壓力驟增，希望中央與地方能推出更多具體的補助，協助商家重返營運。

為進一步催促中央提高協助力道，陳俊宇今（25）日再次前往行政院，由行政院政務委員陳金德主持會議，行政院顧問林國漳律師及蘇澳鎮長李明哲也一同參與；會中針對災後補助申請標準、商家受損補貼、重建所需經費編列與跨部會支援等議題深入的討論。

依《水災災害救助種類及標準》第四條第三項規定，地方政府及鄉鎮公所可依合理的生活空間彈性認定補助範圍，讓受災民眾能以較寬鬆標準請領補助；此外，也成功爭取新增「防水閘門補助」，陳金德會中裁示，將請內政部比照凱米及山陀兒颱風後的補助模式，補助有淹水事實的合法建築物設置防水閘門。

陳俊宇強調，他會持續將地方最迫切的需求帶到中央，也會逐案追蹤補助核定與重建進度，務必讓受災的民眾與商家，獲得「看得到、用得到」的實質協助；同時他也承諾，宜蘭遇到困難，他就用行動解決，努力為地方找到更好的解方。

