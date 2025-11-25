宜蘭災後重建 立委陳俊宇再赴政院爭取補助

鳳凰颱風重創宜蘭，立委陳俊宇出席行政院針對災後補助、商家受損協助方案、重建所需經費與跨部會支援等議題進行討論。用行動解決問題。（圖：陳俊宇服務處提供）

▲鳳凰颱風重創宜蘭，立委陳俊宇出席行政院針對災後補助、商家受損協助方案、重建所需經費與跨部會支援等議題進行討論。用行動解決問題。（圖：陳俊宇服務處提供）

鳳凰颱風造成宜蘭嚴重淹水與災損。上週二，立委陳俊宇在立法院針對「災後重建補助」與「復原進度」向行政院長卓榮泰提出質詢，也獲得院長正面回應：補助會從優、從簡、從寬，讓受災鄉親能更快拿到需要的協助。今（廿五）日立委陳俊宇再次前往行政院，由陳金德政委主持會議，行政院顧問林國漳律師、蘇澳鎮長李明哲一同出席，針對災後補助、商家受損協助方案、重建所需經費與跨部會支援等議題進行討論。

廣告 廣告

這一週以來，陳俊宇也不斷與蘇澳鎮長李明哲確認各項進度，包含災後補助審查、重建所需資源是否充足、地方是否還有待協助的地方。同時，也收到許多商家朋友的陳情，反映店面淹水後損失沉重，希望中央與地方都能推出更多補助與實質協助。

依《水災災害救助種類及標準》第四條第三項，地方及鄉鎮公所依合理的生活空間做認定，從寬讓受災民眾可以請領補助。

成功爭取新增防水閘門補助，陳金德政委會中裁示，請內政部比照凱米及山陀兒颱風災後防水閘門設置補助計畫，補助有淹水事實之合法建築物。

陳俊宇會持續把地方最真實的需求帶到中央，也會盯緊各項補助與重建進度，務必讓受災鄉親、商家，都能夠真正獲得「看得到、用得到」的幫助。宜蘭遇到困難，陳俊宇會用行動解決，為宜蘭找到更好的解方！成功爭取新增防水閘門補助、從寬讓受災民眾請領補助。