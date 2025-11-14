宜蘭災損補貼從優、從速、從簡

鳳凰颱風宜蘭縣應變中心前進指揮所工作會議由代理縣長林茂盛主持。（圖：宜蘭縣府提供）

▲鳳凰颱風宜蘭縣應變中心前進指揮所工作會議由代理縣長林茂盛主持。（圖：宜蘭縣府提供）

鳳凰颱風宜蘭縣應變中心前進指揮所工作會議於昨（十四）日上午九時由代理縣長林茂盛主持。會後受訪內容指出，在復原進度方面：水電恢復：蘇澳地區的電力已於十三日中午完成最後一個點的修復並送電，水的部份則於十二日晚上皆已完成送水。目前水電皆已完成接通。廢棄物清理：目前需要清理的十五個里鄉親住家，至十三日晚上已完成了九個，縣府已協調環保局與蘇澳鎮公所分派機具車輛，希望能夠在十四日盡速完成剩餘六個里的清運工作。縣府同時考量到週六家屬返鄉後，可能會出現另一波廢棄物清運高峰，縣府會持續在現場協助，讓鄉親恢復正常生活。

在補貼措施方面：五十公分以上淹水：縣府將請公所儘快造冊，並依據造冊內容，以「從優、從速、從簡」的原則加速撥放補貼款。五十公分以下淹水：縣府會極力向中央爭取相關的專案補助。

至於整體方案：針對老人或獨居長者等居家使用設備的損害，行政院目前已草擬一個針對蘇澳大淹水的整體補貼方案，預計下週一會提到院會來討論。縣府將持續關注此方案，並建議行政院盡量納入此次水災的所有相關損失，為鄉親爭取最大權益。

宜蘭縣災害應變中心十一日上午八時開設加強三級災害應變中心，十一日上午十時提升為二級開設，十一日晚間六時提升為一級開設。

至十四日中午十二時統計，省道封閉情形:台九丁線舊蘇花公路蘇澳至東澳路段，受鳳凰颱風外圍環流影響阻斷，於十一月十二日實施道路封閉管制，封閉期間交通部公路局東區養護工程分局將以前導後護方式，開放未允車種改道行駛台九線蘇花改蘇澳至東澳路段，通行方式如下:機車：東澳至蘇澳（北上）：十一月十四日上午八時、十二時三十分及十八時於台鐵東澳車站前廣場集結。蘇澳至東澳（南下）：十一月十四日上午八時三十分、一三時及十八時三十分於蘇澳鎮公所集結。載運危險物品車輛：東澳至蘇澳（北上）：同機車集結時間與地點，俟機車通行後且蘇花改路段完成淨空後放行。蘇澳至東澳（南下）：同機車集結時間，集結點於台二線南下一六七點五K處國泰大樓斜對面，俟機車通行後且蘇花改路段完成淨空後放行。前揭車種駕駛人請於集結時間前三十分鐘至指定地點，因需進行前導後護管制通行，逾時不候，並請依現場人員指示循序進入蘇花改，前導後護期間，將短暫管制其他車輛進入蘇花改，以維護通行安全。

自行車請另行以鐵路運送，並請至就近之火車站轉乘。如台九丁線舊蘇花公路蘇澳至東澳路段恢復正常通行，則停止辦理未允車種改道措施。

公共運輸十四日國道客運、市區公車、公路客運均正常營運。臺鐵東部幹線（樹林=花蓮間）東部幹線各級列車正常行駛。

截至十一月十四日止，武淵國小附設幼兒園仍在停課中，當時該校附設幼兒園淹水九十公分，該班級教室環境及設備需重新檢視並清潔消毒，學校教職員工仍再復原當中，預計十一月十七日星期一正常上課。