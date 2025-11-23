宜蘭災民陷「雙重困境」！吳宗憲轟中央補助僵化

國民黨不分區立委吳宗憲今（23日）痛批中央補助規範過度僵化，沒有看見宜蘭「住商合一」小店家的真實處境。（立委吳宗憲服務處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國民黨不分區立委吳宗憲今（23日）痛批中央補助規範過度僵化，沒有看見宜蘭「住商合一」小店家的真實處境。（吳佩蓉攝）

鳳凰颱風重創宜蘭，許多鄉鎮至今仍在泥濘中艱苦復原，但災民才剛從洪水裡爬出來，就又撞上補助制度的「第二波傷害」。國民黨不分區立委吳宗憲今（23日）痛批中央補助規範過度僵化，沒有看見宜蘭「住商合一」小店家的真實處境，呼籲立即啟動「雙軌補償」，不要再讓本已艱困的小店家在制度面前繼續沉淪。

吳宗憲指出，宜蘭的災情不只集中在蘇澳中山路，冬山、五結、羅東等多處一樓是小吃店、五金行、美髮店，樓上就是一家大小的生活空間。颱風水一湧進來，「不是只淹一間房子，而是家跟工作場所一起泡湯」，生財工具全毀，生活立即斷炊。

廣告 廣告

最讓店家難以接受的，是中央補助竟然只能二選一，營業中的店家不能申請住家淹水補助，最後變成，領10萬元居住補貼，但無法反映營業設備損失；或領經濟部1萬元修繕金卻得放棄住家補助。吳宗憲怒批，「這根本是在懲罰最努力求生的小企業！」

他指出，上週協調會上明顯感受到，許多中央補助單位只是照規定行事，沒有主動了解地方災情，更沒有穿上雨鞋走進蘇澳街頭，看見泥濘裡苦撐的小攤小店。

因此，他向中央提出三大訴求，首先是「實際勘災」，中央官員必須親自走訪，了解住商混合的真實需求；其次是「專案彈性」，允許住家補助與商業援助金「雙軌申請」，不要再逼災民選邊站；最後，比照過去丹娜絲風災後啟動的家園復原慰助金，為宜蘭開設專案型補助，協助短期內零收入、無能力自救的小店家度過寒冬。

吳宗憲更語帶沉重地提到蘇澳分洪道延宕15年，梅姬與鳳凰兩場災害奪走共39條人命，「中央欠蘇澳的不只是治水，還有補償。」如今救命工程遲未完成，要求中央提供專案救助，根本是最基本的責任。

他強調，街道上的泥巴可以一天一天清掉，但制度不改，小店家每逢豪雨便會重演同一場惡夢。吳宗憲呼籲中央「不要再看不見宜蘭」，立即調整規定、啟動專案，讓災後求生的小店家不再被掩埋在僵化的條文之下。

【看原文連結】