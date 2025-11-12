宜蘭為何大淹水？暴雨複製15年前「梅姬颱風」 氣象署揭2原因

記者蔣季容／台北報導

宜蘭蘇澳大淹水。（圖／民眾提供）

鳳凰颱風持續逼近台灣，宜蘭災情慘重，昨（11）日蘇澳測站時雨量高達130.5毫米，創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年的梅姬颱風。中央氣象署指出，主要是受到共伴效應及蘇澳地形影響，導致雨量累積較多。

根據氣象署統計，宜蘭南澳昨天至今天上午10時，累積雨量已達1062毫米，且蘇澳測站昨天單日雨量648.5毫米，是該測站11月的歷史新紀錄，時雨量130.5毫米僅次於2010年的梅姬颱風的200毫米，當年梅姬颱風是在10月侵台，同樣是引發強烈的共伴效應，導致宜蘭出現異常降雨。



宜蘭南澳昨天單日雨量648.5毫米。（圖／氣象署）

氣象粉專「台灣颱風論壇」也說，過去2天半，平地冬山達967毫米、蘇澳774毫米、羅東769毫米，「這樣的劇本，跟15年前的梅姬颱風共伴降雨，可說是一模一樣。」

氣象署預報員黃恩鴻說明，宜蘭出現豪雨主因為共伴效應，當颱風外圍環流帶來的東南方與北方東北風交匯，暖濕空氣與冷空氣輻合，就容易產生明顯降雨，加上蘇澳地形因素，就容易累積雨量。

黃恩鴻提到，除了宜蘭外，大台北及花蓮也受到共伴效應影響，出現明顯降雨。不過隨著颱風減弱並逐漸往東移動，共伴效應跟著北抬，目前宜蘭降雨已趨緩，預估今日晚間颱風出海後，降雨會更為趨緩。

氣象署提醒，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日北海岸及花蓮縣山區、台東縣山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆市、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

