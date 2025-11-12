宜蘭為何大淹水？暴雨複製15年前「梅姬颱風」 氣象署揭2原因
記者蔣季容／台北報導
鳳凰颱風持續逼近台灣，宜蘭災情慘重，昨（11）日蘇澳測站時雨量高達130.5毫米，創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年的梅姬颱風。中央氣象署指出，主要是受到共伴效應及蘇澳地形影響，導致雨量累積較多。
根據氣象署統計，宜蘭南澳昨天至今天上午10時，累積雨量已達1062毫米，且蘇澳測站昨天單日雨量648.5毫米，是該測站11月的歷史新紀錄，時雨量130.5毫米僅次於2010年的梅姬颱風的200毫米，當年梅姬颱風是在10月侵台，同樣是引發強烈的共伴效應，導致宜蘭出現異常降雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也說，過去2天半，平地冬山達967毫米、蘇澳774毫米、羅東769毫米，「這樣的劇本，跟15年前的梅姬颱風共伴降雨，可說是一模一樣。」
氣象署預報員黃恩鴻說明，宜蘭出現豪雨主因為共伴效應，當颱風外圍環流帶來的東南方與北方東北風交匯，暖濕空氣與冷空氣輻合，就容易產生明顯降雨，加上蘇澳地形因素，就容易累積雨量。
黃恩鴻提到，除了宜蘭外，大台北及花蓮也受到共伴效應影響，出現明顯降雨。不過隨著颱風減弱並逐漸往東移動，共伴效應跟著北抬，目前宜蘭降雨已趨緩，預估今日晚間颱風出海後，降雨會更為趨緩。
氣象署提醒，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日北海岸及花蓮縣山區、台東縣山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆市、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。
更多三立新聞網報導
鳳凰剩最後一口氣！「輕颱下限」登陸台灣 今深夜出海解除海陸警
鳳凰恐死在台灣上空！登陸後「減弱為熱帶低壓」 週四從台東出海
全聯、楓康有賣！15萬顆毒雞蛋「流入9縣市」 芬普尼超標
黑胡椒「驗出蘇丹紅」！23公噸全銷毀 2款乾酪也出包
其他人也在看
15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」
宜蘭縣蘇澳鎮昨夜暴雨，造成數千家戶泡在水裡，重現15年前梅姬颱風噩夢。鎮長李明哲一早再度出動勘災，他說，梅姬颱風後中央要...聯合新聞網 ・ 19 小時前
吊車大王派女婿勘災！蘇澳現況曝滿街泥濘、家具報銷 萬人讚爆：真男人
鳳凰颱風外圍環流與東北季風發生的共伴效應，造成宜蘭多地區淹水，蘇澳當地居民無奈表示，彷彿15年前的梅姬颱風噩夢重演，對此「吊車大王」胡漢龑PO出影片，表示12日凌晨就已經派女婿前往蘇澳，準備好救災，超過上萬名網友紛紛留言讚爆「真男人」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
蘇澳積水退去...赫見拋錨車遭裝甲車壓過變廢鐵 車主無奈協調求償
受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區發生淹水災情，不過除了天災，還有人為意外。今（12）早積水漸漸退去，有民眾發現拋錨停在路中央的車，被路過要救援的軍方裝甲車直直輾過，整台車變成一團廢鐵，台視新聞網 ・ 19 小時前
你的訂單泡水中！蝦皮包裹沖出店外「滿街漂」 官方：協助退款
受到鳳凰颱風、東北季風雙重影響下，宜蘭出現超大豪雨，造成多處地方淹水。宜蘭一處蝦皮「店到店」的貨物更直接漂出店外，隨水流滿街跑。對此，蝦皮回應表示，已於第一時間派員將包裹收回並完成整理，後續將逐件檢查確認，若有受損會依規定協助退款與賠付，保障買賣雙方權益。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
颱風天就是要泛舟！37歲「泛舟哥」消失演藝圈 暴肥近況曝光
鳳凰颱風預計今（12）晚登陸台灣，目前鳳凰已達輕度颱風下限，氣象署預計最快將在今天深夜解除海陸警。「泛舟哥」張吉吟2015年脫口一句「颱風天就是要泛舟啊，不然要幹嘛？」一夕爆紅，如今10年過去，泛舟哥的熱度雖然已退，但每逢颱風來襲，他仍會遭到網友熱議，而泛舟哥的37歲近況也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
震撼空拍畫面曝！宜蘭冬山鄉「汪洋一片」晨曦照映積水…景象超淒涼
受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11日）下起大豪雨，造成冬山鄉因排水不及淹水，積水深達60公分，即使今天（12日）天亮，雨勢稍有趨緩，但大面積的積水仍未退去，有居民便用空拍機拍下震撼一幕，顯示這次災情嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「颱風假預言」翻車！300份雞排珍奶發放時間曝 挨酸：了不起負債
即時中心／劉朝陽報導鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的學生日前在匿名社團發文，預測11月12日到14日，台北市至少會放兩天的颱風假，若少一天他就請100份雞排+珍奶，但「事與願違」，今（12）日北部台北市根本沒放颱風假，而網路上也出現了「兌現承諾」的發文，表示將於11/16中午12點，在傅鐘發放雞排+珍奶總計300份。民視 ・ 1 天前
月老沒工作？徵信社開出月薪5萬「神祕職缺」 一票人驚呆：合理當小三
今年即將進入尾聲，不少人準備領完年終後告別舊工作，展開新的職涯規劃。有趣的是，最近人力銀行出現一則相當吸睛的職缺——「感情破壞專員」。光是職稱就讓人浮想聯翩，以為是「小三變成一種職業」，更讓人驚訝的是，該職缺月薪竟高達5萬元，還特別註明需具備「情感心理知識」與「婚姻法律實務應用」能力，曝光後立刻掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
颱風鳳凰狂雨襲宜蘭！釣蝦場淹至池座水面 網笑稱沈浸式釣蝦
鳳凰颱風來襲，宜蘭遭到暴雨侵襲，許多地方大淹水，有網友拍下宜蘭某釣蝦場，淹到快比釣蝦池的水還高， 網友笑稱「沈浸式釣蝦」、「大眾池」、「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風未到「宜蘭先淹」！住家、車輛快滅頂…專家揭真相
生活中心／張予柔報導鳳凰颱風暴風圈今（12）日凌晨接觸恆春半島，不過宜蘭昨晚就率先傳出嚴重淹水災情。受到鳳凰外圍環流與東北季風的雙重影響，雨勢猛烈，蘇澳、羅東多處街道泡在泥水中，部分地區甚至出現一樓住家、車輛全數滅頂的慘況。氣象專家指出，這波強降雨正是「共伴效應」發威的結果，雨帶幾乎整個「卡」在宜蘭上空，導致暴雨不斷傾瀉。民視 ・ 23 小時前
英史上最大洗錢案 中國「加密貨幣女王」判刑11年 曾想當「自由國」君主 警公布逮捕畫面
英國史上金額最大的洗錢案刑事審判，11月11日結果出爐。中國籍主謀、47歲「加密貨幣女王」錢志敏（Zhimin Qian）遭判刑11年8個月。警方並公布她於2024年4月在英國北部城市約克（York）花園別墅遭逮捕的畫面，當時錢志敏正躺在床上，被突擊的警員驚醒、神情慌張。錢志敏2014年至2017年間在中國策畫大型傳銷詐欺案，對外宣稱販售「全球唯一數位資產保值險」與人工智慧「生命手環」，宣稱絕對保證本金、報酬率達300%至400%。整起詐騙共吸金逾人民幣400億（約新台幣1700億），受害人超過12.8萬人，幾乎遍及全中國各省。2017年，錢志敏自中國潛逃，經緬甸、泰國、寮國與馬來西亞輾轉入境英國，繼續以比特幣等方式洗錢。在英國期間雖然鮮少出門，卻過著奢華生活，每月房租高達1.7萬英鎊（約新台幣69萬元）。調查人員在她的私人筆記中發現其「野心」，內容包括想成為「利伯蘭自由共和國（Liberland）」的「君主」。利伯蘭是一處位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界間的無人地帶，由捷克政治人物自稱成立的「微型國家」。錢志敏被捕時，警方同時帶回四名員工偵訊，其中一人為台灣籍男子，已於2024年11月離開英國。警方查扣的虛擬資產總額達52億英鎊（約新台幣2100億），包括超過6萬枚比特幣，後續如何處理成為焦點。錢志敏出庭時表示願意補償受害者，但檢方指出，補償方式與標準仍待民事程序釐清。Yahoo奇摩（國際通） ・ 20 小時前
貓奴搶CAT車牌「8888」57.6萬決標 創基隆站紀錄
交通部1日公告，被譽為「貓奴身分證」的「CAT」開頭自用小客貨車牌開放競標，今日中午決標，標出2193支CAT車牌，競標次數達1.1萬次，總決標金額高達2025萬元，其中人氣最夯前五名皆為數字連號，以「CAT-8888」最高，最終以57萬6000元決標。今更創下基隆監理站車牌標出數量及該站8888車牌金額2項紀錄。中時新聞網 ・ 20 小時前
宜蘭蘇澳災情慘！鎮長坐鎮災區被讚爆 網酸：縣長不如鎮長
宜蘭蘇澳成了這次水災重災戶，鎮長李明哲不只前一晚漏夜勘災，今（12）日一早也現身災區為災民請命，不少網友質疑，代理縣長林茂盛人呢？大酸「鎮長還更像縣長」，而前一天宜蘭縣晚了一個半小時才宣布停班課，但發布前網路就開始流傳假圖卡，議長張勝德也在其中，對此警方已經介入偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
倖存者揭熊攻擊瞬間！開門和熊四目相交 下秒血盆大口就在耳邊
日本熊攻擊事件頻傳！有多件熊跑進民宅的攻擊事件，今日（12日）甚至傳出有熊誤闖機場，跑道緊急關閉導致班機延誤。日本政府近日也為了「熊患」擴大預算以實施相關措施。然而，對於曾遭受熊攻擊的人而言，身體不只需要漫長的復原時間，心靈創傷也需要長時間弭平。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
新北八里某大樓暗夜火警1人「被濃煙嗆死」…死者身分曝光
新北市八里區昨（12）日晚間驚傳火警。警消獲報導場後，立即架設水線灌救，同時進入火場進行救援，在14樓救出一名婦人，但人已經沒了生命跡象，緊急送醫搶救後，婦人仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
全球關稅危機、川習會及美中關係發展趨勢
此次川習會中，美中雙方各自有讓步及獲益。美國總統川普會後表示，與中國國家主席習近平會談「12分（滿分10分為標準）」；宣稱「非常棒的會議」。中國外交部新聞稿中引用習近平話語，稱中美雙方在多項重大問題上已「達成基本共識」，對未來合作抱有「良好前景」。然而，中國也提出希望美方在未來「避開四條敏感紅線」，以維持這次貿易休戰的穩定。奔騰思潮 ・ 2 小時前
快訊／南橫公路「新武路段」邊坡落石！樹連根拔起滾路面…雙向無法通行
台東縣海端鄉台20線，195K+700「新武路段」今天（13日）清晨6時5分發生邊坡落石，導致雙向道路阻斷無法通行；公路總局關山工務段已派機具前往搶災，預計今天上午9時恢復通行。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前
蔣萬安緊張了？曹興誠力薦沈伯洋參選 吳思瑤超振奮：絕對K.O.
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導前聯電董事長曹興誠今（12）日表示，總統賴清德應該徵召不分區綠委沈伯洋參選台北市長。對此，同為熱門人選的綠委吳思瑤回應，曹興誠的點名非常有創意，也是一個相當具有「真知灼見」的選項，如果沈伯洋能有機會與台北市長蔣萬安在同一個平台上讓國人選擇、比評的話，那沈在各方面的亮眼經歷，絕對是「K.O.」蔣萬安。民視 ・ 1 小時前
日本37歲母狠殺5歲女兒 再藏屍冷凍庫遭逮
日本37歲母狠殺5歲女兒 再藏屍冷凍庫遭逮EBC東森新聞 ・ 1 小時前