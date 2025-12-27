宜蘭爆7.0地震！桃機天花板掉落 父「以身護孩」畫面瘋傳

桃園機場的天花板被震落。（圖／東森新聞）





中央氣象署晚間發布顯著有感地震最新資訊，今（27）日23時05分，臺灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感，北台灣出現明顯搖晃，其中桃園國際機場第二航廈在地震發生當下傳出災情，一度引發旅客驚慌。

桃機爆災情旅客驚

地震發生瞬間，桃園機場第二航廈內疑似因劇烈搖晃，部分天花板結構掉落，碎落物散落地面。現場旅客拍下畫面，一名父親在第一時間衝向孩子，以身體護住小孩，畫面在網路上流傳，引發關注。目擊旅客表示，當下感受到明顯晃動，現場一度傳出驚呼聲，不少人緊急停下腳步，確認周遭狀況。

地震後，相關單位立即進行現場查看與安全確認作業，是否影響航班運作，以及後續修繕情形，仍有待桃園機場方面進一步說明。中央氣象署提醒，後續仍可能出現餘震，呼籲民眾提高警覺，留意官方發布的最新地震資訊，並做好防震安全措施。

地震報告

根據中央氣象署資料，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里處，地震深度72.8公里，屬中深層地震，最大震度達4級，影響範圍廣泛，氣象署並同步發布國家級警報，提醒民眾注意安全。