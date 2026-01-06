宜蘭牛排推薦～100%原塊肉直球對決！超狂西式自助吧，竟然有英式牧羊人派、法式燉菜吃到飽
說到宜蘭牛排，大家腦中浮現的可能都是那種「鐵板麵堆成山、自助吧吃到粗飽」的傳統路線吧？但這次挖到的這間「糧3牛排」，真的完全顛覆我的想像！
糧3牛排不走那些花俏的重組肉，門口直接秀出真空包裝，主打100%原塊肉的直球對決，那種紮實的肉汁跟 牛肉質感，一入口就知道跟那種泡過嫩精軟爛的肉完全不同檔次
而最讓我驚豔的是他們的自助吧，走的竟然是「精緻西式路線」，你能想像在幾百塊的牛排館，竟然能無限享用正統英式牧羊人派、電影裡的法式普羅旺斯燉菜，還有那道超涮嘴的那不勒斯紅醬義大利麵
這裡不給你廉價的炒飯炒麵填肚子，而是用這種單點等級的功夫菜來寵客，加上地點就在宜蘭火車站對面的金東商場二樓，如果你跟我一樣，比起「吃到撐」，更在意「吃得好」，那這間絕對值得你收進口袋名單！
糧3牛排就開在宜蘭火車站正對面的金東購物廣場二樓，逛完幾米公園想吃美食，過個馬路就到，吃飽剛好可以去散步消化一下，開車來的朋友也不用擔心找位子，旁邊就有金東商場的大型收費停車場，而且只要消費還能折抵停車費消磁喔！
憑消費發票金額500元，開車可抵一小時，1000元可抵兩小時
一踏進店裡，最先感受到的是那種挑高寬敞的舒適感，完全沒有一般牛排館容易有的壓迫感或油煙味
整體的裝潢走的是很有設計感的輕工業風，搭配垂吊的綠色植栽點綴，讓原本冷硬的金屬風格多了一份清新的氣息
最棒的是那一整排的大片落地窗！ 這樣的設計讓視線非常通透，白天採光一定超好，搭配暖橘色的沙發座椅與木質餐桌，桌與桌之間的距離不會太近，保有一點個人隱私，空間寬敞用餐更舒服輕鬆，不管是週末帶家人來聚餐都蠻適合的
糧3牛排的菜單設計相當有層次，主要劃分為三大區塊，讓不同預算和口味的客人都能滿足。首先是主戰場「 糧3牛舍」，這裡主打100%原塊肉直球對決，部位選擇很專業，從我們點的入門款沙朗，到講究油花與份量的頂級12oz肋眼都有
再來是讓人驚艷的「糧3好朋友」，這區可不只是陪襯的非牛料理，除了經典的脆皮雞腿，竟然還有像帶骨德國豬腳，這種通常要到高級西餐廳才有的費工手路菜
最後則是「異國料理」，提供了像是我們加點的瑪格麗特披薩、漢堡等選擇，非常適合想換換口味或是多人聚餐時點來一起Share。整體主餐價位落在 $350 至 $780 之間，中高價位帶想吃高CP或高級享受都有喔
來糧三牛排如果不曉得怎麼點，直接跟著我們攻頂就對了！首推這塊油花迷人的「美國肋眼牛排 12oz」，那個粉嫩切面光看就流口水，還有入門款的「美國沙朗」咬下去肉汁也很豐富，不吃牛的話，除了有皮脆肉嫩、膠質滿滿的「帶骨德國豬腳」，那道外皮煎到「恰恰」（金黃酥脆）的雞排也完全沒輸！接下來一一開箱給大家看
雙拼沙朗+深海大魷魚
美國肋眼牛排12oz – $ 780
想對自己好一點，這道「美國肋眼牛排」絕對是必點的攻頂之選！12盎司的份量端上來真的很有誠意，光看那個厚度就覺得這餐值得了
建議熟度：5、7分熟
肋眼最迷人的靈魂就是那個豐富的油花，師傅的火候拿捏得剛剛好，把外層煎出微微的焦香，將肉汁牢牢鎖住，切開來那粉嫩的色澤真的很犯規
一入口，細膩的油脂香氣直接在嘴裡化開，肉質軟嫩多汁又帶有真實的嚼勁，大口吃原塊好肉的「爽度」，真的讓人覺得很值得！
他們家的黑胡椒和蘑菇醬都很讚
美國沙朗牛排 – $ 440
想要吃高CP值的牛排，那點美國沙朗牛排 8oz準沒錯，它屬於比較有油花的部位，不像菲力那麼瘦，對於喜歡在經典牛肉甜味和油花適中的朋友來說，這塊真的是入門首選
我們這盤是加購雙拼深海大魷魚 $+170
內行吃法一定要加購深海大魷魚 (+$170) 變身海陸雙拼 既然都來了，直接上「大胃王雙拼」給它加下去！只要加 170 元，就能多一隻深海大魷魚，那個魷魚上桌時真的很霸氣，口感Q彈鮮美，跟紮實的沙朗牛排搭在一起，瞬間升級成超澎湃的海陸大餐，爽度直接翻倍！
任一主餐可加購雙拼：深海大魷魚 $+170
黃金香料脆皮雞腿排8oz – $ 350
來到牛排館一定會有朋友是不吃牛的，那麼點這道絕對沒錯，是宜蘭牛排館雞排前三名無誤，高溫煎烤讓雞皮呈現誘人的金黃色，表皮煎得「恰恰」（酥脆）
但裡面的肉質依然軟嫩吃的到鮮美肉汁！調味不會過重，吃得到雞肉原來的鮮美與香氣，是一道簡單卻很耐吃的實力派料理
帶骨德國豬腳佐杜松子酸菜 – $ 660
通常這種費工的「功夫菜」，都要到那種單價很高的德式餐廳才點得到，沒想到在這裡也能享受到，這道豬腳一上桌氣勢就很強，12盎司的份量非常實在，最考驗功力的就是那個外皮，師傅把它烤得酥脆可口，咬下去會有「卡滋」的聲音，口感酥香不乾不硬，越嚼越香
皮脆之外，裡面的肉質卻意外軟嫩，滿滿的膠質吃起來很涮嘴，但完全不會覺得油膩，這時候旁邊的靈魂配角「杜松子酸菜」就派上用場了，它帶有一股特殊的香氣，酸度很優雅，搭著肉一起吃超級解膩，不知不覺就會把整隻嗑光光，如果今天不想吃牛，這道絕對是撐得起場面的首選！
沾黃芥末也很對味喔
加購套餐 – $ 80
只需銅板價就能同時擁有酥皮濃湯跟甜點，這組合真的太佛心，+$ 80就能擁有甜點（烤布蕾）+酥皮濃湯，先說這個「酥皮濃湯」，剛上桌時那個蓬鬆的螺旋酥皮烤得金黃誘人，我最愛的吃法就是先乾吃一口感受它的酥脆，再把剩下的酥皮大氣地戳進熱湯裡，吸滿濃郁湯汁後的口感真的超級療癒，完全是台式牛排館的靈魂！
加購套餐 $ 80，包含甜點（烤布蕾）+酥皮濃湯
套餐甜點是「烤布蕾」（可以加價更換其他品項），表層那片薄脆的焦糖烤得剛剛好，輕輕敲碎後，混著底下綿密滑順的布丁蛋香一起入口，那種豐富的層次感，很適合當這頓飯的完美 Ending
糧三牛排單點
瑪格麗特披薩（蛋奶素）- $ 350
如果覺得這樣還不飽也可以來單點披薩，大家一起Share剛剛好！本來以為在牛排館點披薩只是湊數，沒想到表現意外亮眼，這道是最經典的瑪格麗特路線，簡單的番茄酸香配上羅勒點綴，雖然沒有花俏的配料，但越簡單越耐吃
最犯規的就是剛上桌趁熱拿起一片的時候，那個起司「牽絲」光看就很療癒！餅皮吃起來帶有麵香，很適合點一份放在中間大家一起 Share，轉換一下一直吃肉的味覺，而且它是蛋奶素可食，如果有吃素的朋友同行，這道點下去絕對貼心滿分
馬德提拉米蘇（含酒精） – $ 160
這道提拉米蘇真的不是開玩笑的，菜單上直接標示「含酒精」，一入口那個酒香氣非常明顯，直接衝上鼻腔，手指餅乾吸滿了咖啡酒液，口感極致濕潤綿密，搭配濃郁的馬斯卡彭起司，苦甜交織的層次感非常迷人，甜點控別錯過
吃到飽自助吧
糧3牛排最近推出了自助吧吃到飽，整排的東西任你選喔，在點好餐後就能先去拿自助吧，蠻多選項的，帶大家來開箱
生菜沙拉區
本來以為這種主打原塊肉的牛排館，副餐可能比較簡單，沒想到竟然還有一個自助生菜沙拉區！這區的陳列很有質感，用厚實的木盆盛裝著各式鮮蔬，蔬菜的種類也蠻多的從美生菜、紫甘藍、花野菜、小番茄、地瓜和甜玉米通通有
牧羊人派
原本以為自助吧頂多就是飲料跟沙拉，沒想到轉個彎竟然發現這個「熱食自助區」，看完菜色我真的覺得老闆太佛心！
首先一定要拿的就是這個「牧羊人派」（含牛肉）。這可是經典的英式料理耶！上面鋪滿了綿密的馬鈴薯泥，經過焗烤後香氣超濃郁，挖下去是滿滿的肉醬內餡，通常這都要去專門的西餐廳單點才吃得到，這裡竟然讓你無限取用
蔬菜烘蛋
旁邊還有厚實的「蔬菜烘蛋」，吃起來口感蓬鬆軟嫩，每一口都吃得到蔬菜的清甜與蛋香，清爽又營養，光這兩道就已經完勝很多牛排館的炒飯炒麵了（註：自助吧菜色會不定時更換）
鱈魚丸佐南圖醬、奶油玉米
除了這兩樣強棒，旁邊還有佐著法式風味醬汁的「鱈魚丸佐南圖醬」以及香甜的「奶油玉米」，那個南圖醬濃郁的橘紅色澤光看就很誘人，裹著Q彈的魚丸一起吃，味道非常有層次，只能說糧3牛排連自助吧的熱食都走這麼精緻的西式路線，CP值真的高到破表！
普羅旺斯燉菜
這道菜大家一定不陌生，就是我最愛的電影《料理鼠王》裡的那道經典法式料理，沒想到在牛排館的自助吧竟然能吃到！師傅把櫛瓜、茄子、番茄切成均勻的薄片，一片片交疊排列，光是這個費工的擺盤就值得給滿分
不像一般自助餐那種隨便炒炒的青菜，這裡的蔬菜經過燉烤後，吸滿了底層酸甜的番茄紅醬，但依然保留了原本的清甜與口感，很值得試看看
那不勒斯義大利麵、青醬義大利麵
自助吧區還準備了孩子們最愛的義大利麵，必須特別說一下，他們家的義大利麵不是隨便弄個炒油麵濫竽充數，而是端出「青醬」與「那不勒斯紅醬」兩種口味的筆管麵
我自己試了紅醬口味，裡面還加了香腸片提味，酸甜開胃；青醬則是香氣很足，筆管麵Q彈有嚼勁，完全不輸給外面的義大利麵專賣店
奶油餐包
旁邊還有餐包跟熱騰騰的玉米濃湯可以自取，雖然我私心大推加購酥皮濃湯，但如果你不想加價，這裡也有免費的玉米濃湯讓你喝個過癮，拿個餐包沾著濃湯吃，或者是配著義大利麵的醬汁，這種簡單的快樂，真的讓人吃得超級滿足！
玉米濃湯
喜歡經典口味的，絕對不能錯過這鍋「玉米濃湯」，滿滿的甜玉米粒和火腿，湯頭濃郁滑順，每一口都喝得到奶香，是蠻經典的牛排館風味湯品
德國農夫湯
讓我驚喜的是旁邊這鍋「德國農夫湯」！ 在牛排館很少見到這種清湯選擇，滿滿的紅蘿蔔、馬鈴薯丁和培根肉末熬煮出的清甜湯頭，喝起來鹹香又爽口
墨西哥玉米片
「墨西哥玉米片」附上特製莎莎醬，酸辣開胃的莎莎醬配上卡滋脆片，超級涮嘴，完全是等餐時的最佳零嘴！
多款飲料喝到飽
吃牛排怎麼能少了飲料助興？糧3的自助飲料區雖然不到誇張的多，但該有的經典款全都具備！想喝氣泡飲解膩有可口可樂機，喜歡清爽口感的有果汁與茶飲，旁邊也有現磨咖啡機和熱茶包可以沖泡
老實說，糧3牛排在幾百塊這個價位帶中，是一個「很不按牌理出牌」的驚喜存在，它打破了我們對一般台式牛排館「肉質普普、靠粗飽自助吧撐場」的印象，走出了一條「Bistronomy（精緻餐酒館）」的高質感路線，為什麼我會推薦它？三大理由：
對「原塊肉」的堅持（真材實料）：
這是他們最強的護城河。門口那個掛滿真空原肉的冷藏櫃不是擺好看的，是直接告訴你「我們不屑用重組肉」。不管是肋眼還是沙朗，切開來那種紮實的纖維感與肉汁，是那些泡過嫩精的肉無法比擬的。在這個價位能吃到這種等級的肉，CP值真的很高
「少而精」的西式自助吧（驚喜滿點）：
這裡沒有廉價的炒飯炒麵或濫竽充數的火鍋料，取而代之的是牧羊人派、普羅旺斯燉菜、南圖醬鱈魚丸這種通常在單點西餐廳才看得到的功夫菜，雖然品項數量可能沒有連鎖大店多，但每一道都吃得出主廚的用心，是真正能用來「品嚐」而非「填胃」的料理
連配角都強得離譜（細節控）：
從雙口味義大利麵、德國農夫湯，到那個聊天神器的墨西哥玉米片佐莎莎醬，甚至是可以單點媲美甜點店的馬德提拉米蘇，你會發現店家在每一個非主餐的環節都沒有敷衍，這種對細節的堅持讓整體的用餐體驗非常舒服
一句話結論： 糧3牛排是一間想吃好的牛肉，又能小確幸享用吃到飽自助吧的好店，如果你已經厭倦了吃調味過度的組合肉，想回歸吃美味原塊牛排，那糧3牛排絕對會列入你的清單！
糧3牛排（精修原肉）ｘ糧倉餐飲集團
地址：260台灣宜蘭縣宜蘭市宜興路一段159號2樓
時間： 11:00–15:30、17:00–21:30 、週末 11:00–21:30｜無公休
電話：039330998
停車：金東商場停車場（消費即可免費停車）
文章來源：卡夫卡愛旅行
