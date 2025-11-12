宜蘭玩碰大淹水「出動游泳圈行進」 青年男團半路救困1樓阿嬤

一群青年在回民宿半路途中，救上不去2樓的當地阿嬤。（圖／翻攝自Threads@0423mark_）

宜蘭縣昨（11）日晚間深受「鳳凰」颱風與外圍環流影響，下起超大豪雨，造成不少地區積淹水。而有民眾在網路上PO出影片，指他們一行人前往宜蘭玩並過夜，沒想到朋友碰上淹水回不去民宿，其他人就出動游泳圈去救對方，而在路途中遇到一名當地住戶，稱家中阿嬤因為雙腳無力上不去2樓避難，因此他們衝去協助。影片曝光後掀起熱議，被網友稱為「刺青猛男團」。

原PO在社群平台Threads上PO文表示，他們一群朋友到宜蘭冬山住民宿，沒想到有位朋友出去買東西後，因為馬路上淹大水回不去，其他友人就拿著游泳圈去救他。透過他曝光的畫面中可見，當時水已經淹到膝蓋，一行人在水中拖著游泳圈走、時不時躺在游泳圈上游泳，看起來相當苦中作樂。

而路上他們突然遇到當地民眾求救，對方說阿嬤在一樓，但因腿腳無力上不去二樓，因此他們馬上過去幫忙。幾名男子隨後就進入對方的家門，合力將阿嬤從一樓搬上二樓，成功脫離危險。

貼文曝光後，有自稱是其孫女的網友，在留言區直喊「大感謝你們！真的！跪謝，是我阿嬤家！有你們真好，我爸媽家也淹水，完全過不去救他們，只能叫他們往上！結果阿嬤沒力上去，超級擔心阿嬤、姑姑他們，謝謝你們」。她也曝光與姑姑的對話紀錄，當中可見姑姑直呼「妳阿伯碰到幾個年輕人幫忙弄上去的」，更笑說民宿的年輕人是「划船出來的」。

不少網友看了影片後，直喊還好有這群「刺青猛男團」救了行動不便的長輩，網友們留言大讚：「謝謝你們的善良跟毅力」、「多喝熱水，泡個熱水澡，辛苦你們了，感謝有你們」、「好人一生平安」，並紛紛提醒「那些水真的很髒，要注意身上有沒有傷口」、「要注意衛生，也不要感冒了」、「那些髒水如果有傷口會感染 ，要注意一下」、「記得回去沖洗一下身體，避免細菌感染」。

