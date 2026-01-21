宜蘭球迷嗆林茂盛 管理失能

宜蘭縣羅東運動公園棒球場目前正在施做改善工程，但今年中職例行賽已確定不在宜蘭開打。（李忠一攝）

宜蘭縣羅東運動公園棒球場正在施做改善工程，代理縣長林茂盛去年底視察時，希望職棒重回宜蘭比賽，但今年中職例行賽並未在宜蘭安排賽事，有鎮民代表痛批縣府執行力出問題，也有在地的球迷炮轟代理縣長「說話不用負責嗎？」政府錢花了，球迷卻等不到球賽，不是工程問題而是管理失能。

羅東高工在黑豹旗奪得亞軍後，林茂盛赴羅東球場視察改善工程時表示，與中職初步有共識，下半年職棒有機會來這邊比賽，但中職大聯盟會長蔡其昌受訪時卻稱，羅東球場從來都沒有申請，看到新聞也嚇了一跳。

羅東球場改善工程預計今年2月底至3月初完工，民進黨議員謝家倫昨表示，球場真正要達到可打職棒等級，配套必須同步到位，其他如停車空間、球場電力、遮雨等都需要考量與強化，他也擔憂改善工程會受到春節假期與天候影響而延宕。

1名羅東鎮民代表指出，羅東球場修了又修，卻連1場職棒例行賽都辦不了，這是執行力的問題，縣府應該清楚交代哪個部分沒過關？什麼時候完成？否則球迷等不到、預算卻一直花，縣府應該把能辦比賽的時間表攤開給民眾知道。

羅東黃姓球迷說，代理縣長當初說下半年可能會打，現在呢？說話不用負責嗎？縣府花錢修羅東棒球場修了這麼久，卻還是等不到球賽，這不是工程問題，而是管理失能。若連1座球場都修不好，縣府還談什麼運動發展？

不過，國民黨議員陳鴻禧則說，雖然今年未能促成中職例行賽在宜蘭舉辦，但相關單位都積極爭取；羅工棒球隊在黑豹旗拿到亞軍，說明很多看似不可能的事情，經過努力都能變成可能，宜蘭還是有機會成為職棒賽事的重要舞台。

宜蘭縣議會副議長陳漢鍾表示，羅東球場改善完工後會邀請中職評估，明年仍有機會將例行賽排到宜蘭，也有請立委吳宗憲多方溝通，地方都很期待職棒能到宜蘭比賽。